«Гастрономика» — открылся первый в Уфе фуд-молл в «Гостином дворе»

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Фуд-моллы и фуд-маркеты не первый год остаются в модных трендах общепита по всему миру. Не стала исключением и Уфа — фуд-молл открылся в «Гостином дворе» в ноябре.
Гастрономическое пространство включает в себя 17 концепций, небольших и стильных островков-корнеров, объединенных большим общим пространством. В зале предусмотрено множество уютных посадочных мест различных форматов, мягкие диванчики для шумных компаний, уютные столики и барные стойки для уединения. Это уникальное место как для семейного отдыха, так и для встреч с друзьями, в самом центре города — популярной «Гостинке».
Однако «Гастрономика» — это не только про еду. Здесь планируется проводить концерты, мероприятия и мастер-классы для взрослых и детей. Здесь есть даже детская игровая, а гувернеры готовы присмотреть за малышней, пока родители открывают для себя новые вкусы и блюда.
Смотрим, вдохновляемся, выбираем бар и кухню, приятно и со вкусом проводим время. Кстати, вечером можно продолжить отдых в небезызвестном танцевальном баре meet.point, который открывается здесь же, на втором этаже.
«Гастрономика». «Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1.
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