«Дома терпимости»: история квартала уфимских борделей

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В начале 20 века на перекрестке улиц Мингажева и Революционной, где сегодня расположены общежития УГАТУ, находился целый квартал публичных домов. Все эти заведения были связаны с предпринимателем по имени Камалейка, также известным как Камалетдин Ибатуллин. Он был успешным бизнесменом, владельцем недвижимости не только в Уфе, но и в Казани, Оренбурге, Нижнем Новгороде, и даже в Самарканде. В Уфе у него было несколько домов в квартале на улицах Богородской (ныне Революционная), Сибирской (ныне Мингажева) и Миллионной (сейчас на этой улице — Пионерская — не осталось ни одного дома) — именно на углу, о котором упоминалось ранее. С первого взгляда, это были обычные доходные дома, которых было много в Уфе. Но бизнес Ибатуллина имел свои особенности.
В этих заведениях предлагались не только сексуальные, но и эскорт-услуги. Каждый мог выбрать себе партнершу различной национальности и наслаждаться её компанией на балу. В некоторых заведениях проживали русские девушки, в других — башкирки, татарки и даже иностранки, в том числе китаянки. Стоит отметить, что цены на услуги этих дам различались в зависимости от их национальности. Башкирки и татарки вызывали особый интерес, так как мусульманские девушки считались более сдержанными в те времена.
Интересно отметить, что в этом квартале в то время было проведено электричество, что являлось редкостью для Уфы. В 1904 году здесь насчитывалось всего четыре дома, а к 1910 году их количество уже увеличилось до десяти.
Существовали слухи о том, что эти дома были поддерживаемыми главой уфимской полиции Генрихом Бухартовским. Хотя об этом нет прямых доказательств, известно, что среди многих информация обсуждалась. Казалось, Генрих Бухартовский закрывал глаза на многочисленные прегрешения Камалетдина. Полиция получала доходы от проституции и игнорировала нарушения закона.
В 1917 году городской губернатор Пётр Башилов, известный своей борьбой с преступностью, решил закрыть дома в этом районе. Однако сегодня ничего не напоминает об историческом прошлом этого места: многоэтажные здания заполнили территорию, и нет никакой памятной плиты, что лишь подчеркивает иронию ситуации. Впрочем, до середины 70-х годов на этом месте стояли непоколебимые двухэтажные деревянные строения.