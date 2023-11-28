«Дома терпимости»: история квартала уфимских борделей

В начале 20 века на перекрестке улиц Мингажева и Революционной, где сегодня расположены общежития УГАТУ, находился целый квартал публичных домов. Все эти заведения были связаны с предпринимателем по имени Камалейка, также известным как Камалетдин Ибатуллин. Он был успешным бизнесменом, владельцем недвижимости не только в Уфе, но и в Казани, Оренбурге, Нижнем Новгороде, и даже в Самарканде. В Уфе у него было несколько домов в квартале на улицах Богородской (ныне Революционная), Сибирской (ныне Мингажева) и Миллионной (сейчас на этой улице — Пионерская — не осталось ни одного дома) — именно на углу, о котором упоминалось ранее. С первого взгляда, это были обычные доходные дома, которых было много в Уфе. Но бизнес Ибатуллина имел свои особенности.