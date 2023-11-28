До 15 млн рублей за 45 минут: известен размер гонораров артистов в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Как рассказал «ВМ» продюсер Иосиф Пригожин, у его супруги — певицы Валерии 31 в новогоднюю ночь запланировано целых два выступления. В среднем за один концерт певица получает около 3 млн рублей.
Гендиректор крупной компании по организации концертов Табриз Шахиди в беседе с «Вечерней Москвой» упомянул, что в предновогодние пятницы и субботы гонорар первой десятки артистов за один вечер может достигать 5–15 миллионов рублей. Причем ценовая планка поднимается во второй половине декабря.
Больше всех в новогодние праздники зарабатывают артисты, пользовавшиеся большой популярностью в течение год. К примеру, часто мелькал в телеэфире и на обложках журналов, не стеснялся делать громких заявлений и прочее. Также современная публика высоко ценит профессионализм, умение петь вживую и импровизировать.
Так, самые высокие гонорары — от 7 до 10 миллионов рублей за стандартное 40–45-минутное выступление — получают, к примеру, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Баста.
В новогодние праздники активно выступают и звезды эстрады прошлых лет- 1990–2000-х годов. Так, Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, «Руки Вверх!», «Чайф», «Дискотека Авария», «Иванушки International», Жанна Агузарова — соглашаются выступать за суммы от 3,5 до 5 миллионов рублей.
У других артистов, чей пик популярности пришелся прошлые десятилетия также есть в планах есть подзаработать на праздничных мероприятях. Так, экс-участник группы «На-На» Павел Соколов в беседе с «Вечерней Москвой» признался: он уже ангажирован на несколько праздничных мероприятий. Сумма гонораров за его выступления варьируется от 300 до 700 тысяч рублей.
Молодые звезды эстрады— Zivert, SHAMAN, Анна Асти — тоже неплохо разбогатеют на новогодних выступлениях. В прошлом году их гонорары превысили 3 миллиона рублей, а в этом году доходят до 5 миллионов.
Хороший праздник требует не только артистов, но и ведущих. Так, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев — получают 4–5 миллионов рублей за ведение мероприятия. Стоит отметить, что длится оно не 45 минут, как музыкальный концерт, а несколько часов.
Другие известные телевизионные лица обойдутся несколько дешевле. Екатерина Варнава, Лера Кудрявцева, Тимур Родригез, Азамат Мусагалиев оценивают свой труд в скромные 2–3 миллиона рублей. Столько же стоят поющие артисты, замыкающие «высший эшелон» звезд: Клава Кока (4), МакSим, Сосо Павлиашвили, Лолита, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов.