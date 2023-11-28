До 15 млн рублей за 45 минут: известен размер гонораров артистов в новогоднюю ночь

У других артистов, чей пик популярности пришелся прошлые десятилетия также есть в планах есть подзаработать на праздничных мероприятях. Так, экс-участник группы «На-На» Павел Соколов в беседе с «Вечерней Москвой» признался: он уже ангажирован на несколько праздничных мероприятий. Сумма гонораров за его выступления варьируется от 300 до 700 тысяч рублей.