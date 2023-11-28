Денис Буцаев: РЭО вложил 3,5 млрд рублей в перерабатывающий завод под Липецком

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
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Updated Сегодня, 17:13
Объем кредитования, которое РЭО предоставил инвестору, составил 3,518 млрд рублей. Мощность строящегося завода — 200 тысяч тонн.
По словам Дениса Буцаева, РЭО оказал реализуемому проекту поддержку в виде предоставления льготного кредитования из средств, привлеченных от выпуска облигаций. Выпуск был размещен 24 ноября. Объем финансирования на возведение комплекса составил 3,518 млрд рублей, а совокупная стоимость строительства — 3,702 млрд рублей. Благодаря новому комплексу к 2030 году Липецкая область сможет достичь показателей по 100-процентной обработке ТКО и сокращению вдвое их захоронения, что соответствует задачам нацпроекта «Экология». Глава РЭО отметил быстрые сроки реализации: концессию подписали в начале текущего года, при этом инвестор уже завершил проектирование. В основе проекта — современные отечественные технологии, по ряду позиций являющиеся уникальными. Об этом сообщает gorod55.ru.
ТКО на новом заводе будут обрабатывать по технологиям ручной и автоматической сортировки. В ходе сортировки будут отбираться 15 полезных фракций. Объем полученных вторресурсов достигнет 15%, а утилизации путем компостирования — 35%, что составит 70 тысяч тонн ежегодно.
Липецкая область заключила с ООО «СтройСельхозГарант» концессионное соглашение о создании экотехнопарка Липецкого района, в рамках которого и реализуется новый проект. Периметр обслуживания комплекса охватит не только Липецк, но и Липецкий, Задонский и Хлевенский районы области. Планируется, что комплекс будет запущен в эксплуатацию до конца будущего года. Модернизация региональной инфраструктуры способствует формированию экономики замкнутого цикла.
Российский экологический оператор является получателем госсубсидии, обеспечивающей компенсацию затрат на выплату купонного дохода в объеме 90% от ключевой ставки Центробанка и финансирование до 95% расходов стоимости проекта. После размещения 9-го выпуска облигаций РЭО совокупный объем финансирования, направленного на модернизацию отрасли обращения с отходами, достигнет около 29,908 млрд рублей.