Денис Буцаев: РЭО вложил 3,5 млрд рублей в перерабатывающий завод под Липецком

По словам Дениса Буцаева, РЭО оказал реализуемому проекту поддержку в виде предоставления льготного кредитования из средств, привлеченных от выпуска облигаций. Выпуск был размещен 24 ноября. Объем финансирования на возведение комплекса составил 3,518 млрд рублей, а совокупная стоимость строительства — 3,702 млрд рублей. Благодаря новому комплексу к 2030 году Липецкая область сможет достичь показателей по 100-процентной обработке ТКО и сокращению вдвое их захоронения, что соответствует задачам нацпроекта «Экология». Глава РЭО отметил быстрые сроки реализации: концессию подписали в начале текущего года, при этом инвестор уже завершил проектирование. В основе проекта — современные отечественные технологии, по ряду позиций являющиеся уникальными. Об этом сообщает gorod55.ru.