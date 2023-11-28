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Updated Сегодня, 04:18

Большинство клиентов аптек Пермского края предпочитают покупать лекарства со скидками

Большинство клиентов аптек Пермского края предпочитают покупать лекарства со скидками

28 ноября 2023, 04:18
Фото: пресс-служба Здравсити
Расходы одного жителя Пермского края на покупку медикаментов в среднем составили 612 рублей в месяц. Как отмечают эксперты аналитического агентства AlphaRM, за девять месяцев с начала 2023 года это один из самых низких показателей среди всех субъектов Приволжского федерального округа.

Ниже показатель только в Чувашии — 610 рублей, а самый высокий в Нижегородской области — 869 рублей. В среднем житель ПФО тратит на лекарства 697 рублей.

Однако по сравнению с первыми тремя кварталами 2022 года расходы на медпрепараты для каждого жителя Пермского края в этом году увеличились на 3%. Об этом сообщает properm.ru.

При таких условиях покупатели стали чаще обращать внимание на скидки.

«Чувствительность потребителей к цене провоцирует рост промо-механик. Так, если в 2022 году доля акционных товаров на маркетплейсе здоровья „Здравсити“ составляла 18%, то в текущем году — почти четверть всего ассортимента», — отметил генеральный директор «Здравсити» Борис Попов.

По его словам, глубина дисконта на отдельный ассортимент может доходить до 80%.

Вместе с тем сегодня в Пермском крае набирает популярность канал поиска лекарств через онлайн-аптеки. Виртуальная витрина дает возможность пользователю удобно сравнивать цены на препараты, имеющие одинаковое действующее вещество (МНН), от разных производителей, при этом ориентироваться при выборе на свой кошелек, а не на рекомендацию фармацевта.

Так, на одном из таких ресурсов поисковый запрос на популярное средство от гастрита и язвы на основе одного МНН выдал перечень десятка препаратов по цене от 48 до 461 рубля. Стоимость лекарств от ОРВИ на базе парацетамола и вовсе варьируется от 19 рублей до нескольких сотен за упаковку. В связи с этим эксперты настоятельно рекомендуют просить врача при назначении лечения указывать действующее вещество препарата, чтобы при покупке медикаментов не переплачивать за бренды.

Ссылка на результаты исследования агентства Alpharm опубликованы на сайте

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