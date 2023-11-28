Большинство клиентов аптек Пермского края предпочитают покупать лекарства со скидками

Так, на одном из таких ресурсов поисковый запрос на популярное средство от гастрита и язвы на основе одного МНН выдал перечень десятка препаратов по цене от 48 до 461 рубля. Стоимость лекарств от ОРВИ на базе парацетамола и вовсе варьируется от 19 рублей до нескольких сотен за упаковку. В связи с этим эксперты настоятельно рекомендуют просить врача при назначении лечения указывать действующее вещество препарата, чтобы при покупке медикаментов не переплачивать за бренды.