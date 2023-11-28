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Published Сегодня, 16:10

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Updated Сегодня, 16:32

Администрация Уфы объявила конкурс пассажирских перевозок по восьми маршрутам

Администрация Уфы объявила конкурс пассажирских перевозок по восьми маршрутам

28 ноября 2023, 16:10
Фото: 1MI
При определении победителей будет учитываться ряд критериев, озвученных управлением транспорта и связи администрации города.

Управление транспорта и связи администрации Уфы объявило конкурс на право перевозок по восьми муниципальным маршрутам с нерегулируемыми тарифами.

Отмечается, что при оценивании перевозчиков будут учитываться такие критерии, как количество ДТП, опыт работы, характеристики транспортных средств и срок их эксплуатации.

На конкурс выставлены следующие маршруты:

№217 «Монтажников — ТК „Центральный“;

№246 «Монумент Дружбы — микрорайон „Мечта“;

№241 «Улица Зеленогорская — школа-лицей №2»;

№245 «Микрорайон „Сосны“ — СТО (микрорайон „Затон“)»;

№295 «Деревня Самохваловка — улица Елкибаева — ТРЦ „Планета“;

№233 «Улица Бельская — ТЭЦ-1»

№241 «Улица Дзержинского — железнодорожный вокзал — НПО „Иммунопрепарат“;

№216 «Уфимский техникум железнодорожного транспорта — Северный автовокзал».

#Город#Башкирия#Уфа#Администрация Уфы#Дороги#Автобус#Общественный транспорт#Новости Уфы#Транспорт#Автобусы#Администрация#Азамат Нухов
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