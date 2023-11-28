Администрация Уфы объявила конкурс пассажирских перевозок по восьми маршрутам

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Управление транспорта и связи администрации Уфы объявило конкурс на право перевозок по восьми муниципальным маршрутам с нерегулируемыми тарифами.
Отмечается, что при оценивании перевозчиков будут учитываться такие критерии, как количество ДТП, опыт работы, характеристики транспортных средств и срок их эксплуатации.
На конкурс выставлены следующие маршруты:
№217 «Монтажников — ТК „Центральный“;
№246 «Монумент Дружбы — микрорайон „Мечта“;
№241 «Улица Зеленогорская — школа-лицей №2»;
№245 «Микрорайон „Сосны“ — СТО (микрорайон „Затон“)»;
№295 «Деревня Самохваловка — улица Елкибаева — ТРЦ „Планета“;
№233 «Улица Бельская — ТЭЦ-1»
№241 «Улица Дзержинского — железнодорожный вокзал — НПО „Иммунопрепарат“;
№216 «Уфимский техникум железнодорожного транспорта — Северный автовокзал».