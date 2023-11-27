За год с лишним в Башкирии выявлено больше ста объектов накопленного вреда

Зато чиновники не скрывают планы построить новый полигон в Дюртюлинском районе — туда будет свозиться мусор из нескольких районов. В Мишкинском районе люди ждут, когда же появится новый объект, потому что нынешний полигон, по их словам, грозит экологической катастрофой.