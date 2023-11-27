За год с лишним в Башкирии выявлено больше ста объектов накопленного вреда

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
С 2022 по 2023 год в Башкирии выявлено 30 незаконных свалок. Об этом рассказали в министерстве экологии.
Специалисты ведомства выявили, что они наносят вред окружающей среде. Кроме несанкционированных свалок, в регионе есть 111 «объектов накопленного вреда».
Недавно стало известно, что власти Уфимского района планируют запустить мусорный полигон в Сергеевке. Ранее прокуратура добилась закрытия объекта через суд. В минэкологии опровергают возобновление работы свалки.
Зато чиновники не скрывают планы построить новый полигон в Дюртюлинском районе — туда будет свозиться мусор из нескольких районов. В Мишкинском районе люди ждут, когда же появится новый объект, потому что нынешний полигон, по их словам, грозит экологической катастрофой.
Ранее прокуратура заставила закрыть незаконную свалку в Кугарчинском районе.