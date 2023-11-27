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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В Башкирии выявлены 30 незаконных свалок

За год с лишним в Башкирии выявлено больше ста объектов накопленного вреда

27 ноября 2023, 11:25

В Башкирии выявлены 30 незаконных свалок

Эти объекты наносят вред качеству жизни населения.

С 2022 по 2023 год в Башкирии выявлено 30 незаконных свалок. Об этом рассказали в министерстве экологии.

Специалисты ведомства выявили, что они наносят вред окружающей среде. Кроме несанкционированных свалок, в регионе есть 111 «объектов накопленного вреда».

Недавно стало известно, что власти Уфимского района планируют запустить мусорный полигон в Сергеевке. Ранее прокуратура добилась закрытия объекта через суд. В минэкологии опровергают возобновление работы свалки.

Зато чиновники не скрывают планы построить новый полигон в Дюртюлинском районе — туда будет свозиться мусор из нескольких районов. В Мишкинском районе люди ждут, когда же появится новый объект, потому что нынешний полигон, по их словам, грозит экологической катастрофой.

Ранее прокуратура заставила закрыть незаконную свалку в Кугарчинском районе.

#Общество#Экология#Мусорная реформа#Мусор#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Минэкологии
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