В Уфе здание эпохи «оттепели» объявили памятником культурного наследия

Это сооружение находится по адресу ул. Ленина, д. 86 — с 2003 года там находится министерство природопользования и экологии. Его построили в 1956 году для организации «БашНИПИнефть». Недалеко от него находятся ТЦ «Экватор», ТЦ «Центральный» и парк Якутова.