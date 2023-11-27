В Уфе здание эпохи «оттепели» объявили памятником культурного наследия

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Здание «БашНИПИнефти» в Уфе объявили памятником культурного наследия регионального значения. Распоряжение об этом появилось на сайте Башкультнаследия.
Это сооружение находится по адресу ул. Ленина, д. 86 — с 2003 года там находится министерство природопользования и экологии. Его построили в 1956 году для организации «БашНИПИнефть». Недалеко от него находятся ТЦ «Экватор», ТЦ «Центральный» и парк Якутова.
В постановлении, описывающем объект, сказано, что на территории здания нельзя строительство новых объектов капитального строительства, установка кондиционеров и антенн на главном фасаде и крыше, засорение мусором, установка киосков и павильонов.
Главный фасад здания состоит из 6 коринфских колонн, портиков и карнизов. Внутреннее убранство примечательно большой люстрой и лестницами с резными перилами.
Недавно главой Башкультнаследия стал Салават Кулбахтин. Радий Хабиров, сообщая о назначении, сказал, что его «не любят застройщики».