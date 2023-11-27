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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В мэрии Уфы рассказали, когда поставят главную новогоднюю ёлку Башкирии

В Уфе начали устанавливать главную новогоднюю ёлку республики

27 ноября 2023, 09:52
Фото: 1MI

В мэрии Уфы рассказали, когда поставят главную новогоднюю ёлку Башкирии

Хвойное дерево затмит лик Владимира Ленина.

В Уфе рабочие начали устанавливать главную новогоднюю ёлку. Она появится на площади Ленина, перед памятником Владимиру Ильичу.

Фото: https://t.me/ufa_rb

Ранее стало известно, что 23-метровая ёлка появится в Затоне, в парке «Волна». Об этом рассказал глава Ленинского района Олег Котов. Затем праздничное дерево появилось на площади им. Серго Орджоникидзе в Черниковке.

О том, какой высоты будет главная ёлка республики, мы спросили в мэрии. Там сказали, что это будет «пиксельная» ёлка высотой 10 метров. Ориентировочно время монтажных работ составит 10 дней — это связано со сложной конструкцией сооружения.

Власти города готовы потратить 22,8 млн рублей на новогоднюю иллюминацию в центре Уфы, на улице Пушкина.

#Общество#Город#Уфа#Новый год#Идэль Гумеров#2024 год
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