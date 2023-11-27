В Уфе начали устанавливать главную новогоднюю ёлку республики

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Уфе рабочие начали устанавливать главную новогоднюю ёлку. Она появится на площади Ленина, перед памятником Владимиру Ильичу.
Ранее стало известно, что 23-метровая ёлка появится в Затоне, в парке «Волна». Об этом рассказал глава Ленинского района Олег Котов. Затем праздничное дерево появилось на площади им. Серго Орджоникидзе в Черниковке.
О том, какой высоты будет главная ёлка республики, мы спросили в мэрии. Там сказали, что это будет «пиксельная» ёлка высотой 10 метров. Ориентировочно время монтажных работ составит 10 дней — это связано со сложной конструкцией сооружения.
Власти города готовы потратить 22,8 млн рублей на новогоднюю иллюминацию в центре Уфы, на улице Пушкина.