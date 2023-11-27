В Башкирии понизились цены на бензин

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:43
Стоимость литра бензина в Башкирии в период с 13 по 19 ноября составила 51,81 рубля. Таким образом, за неделю бензин подешевел на 0,1%, или на 5 копеек.
По данным Росстата, стоимость бензина АИ-92 за неделю снизилась на 6 копеек и достигла 49,24 рубля за литр. Аналогичное изменение цен зарегистрировано на бензин АИ-95, стоимость которого составила 53,04 рубля. При этом цена на дизельное топливо повысилась на 8 копеек, достигнув отметки в 60,59 рубля. Без изменений осталась цена бензина АИ-98 — 65,27 рубля за литр.
В среднем за указанный период бензин в России подешевел на 0,2%. Рост цен с начала года составил 7,4%. Самое заметное снижение цен на бензин за последнюю неделю произошло в республике Чечня — 2,8%.