В Башкирии понизились цены на бензин

По данным Росстата, стоимость бензина АИ-92 за неделю снизилась на 6 копеек и достигла 49,24 рубля за литр. Аналогичное изменение цен зарегистрировано на бензин АИ-95, стоимость которого составила 53,04 рубля. При этом цена на дизельное топливо повысилась на 8 копеек, достигнув отметки в 60,59 рубля. Без изменений осталась цена бензина АИ-98 — 65,27 рубля за литр.



В среднем за указанный период бензин в России подешевел на 0,2%. Рост цен с начала года составил 7,4%. Самое заметное снижение цен на бензин за последнюю неделю произошло в республике Чечня — 2,8%.