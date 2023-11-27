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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Уфе почти за 25 млн отремонтируют участок дороги

Участок улицы Зорге в Уфе отремонтирует скандальная фирма

27 ноября 2023, 12:24
Фото: 1MI

В Уфе почти за 25 млн отремонтируют участок дороги

Ранее подрядчик отвечал за строительство скандальной трассы, на которой погорел директор «Башкиравтодора»

В Уфе определился подрядчик ремонта улицы Зорге. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа».

Издание сообщает, что Управление по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений заключило контракт с ООО «Танып» на сумму в 24,85 млн рублей. Речь идёт об участке улицы Рихарда Зорге между улицами 50 лет СССР и Шафиева. Начальная цена контракта составляла 27,8 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести подготовительные работы, установить люки, устроить выравнивающий слой, уложить покрытие, нанести разметку. Работы должны начаться 20 мая 2024 года, а закончиться 30 августа.

ООО «Танып», принадлежащий предпринимателю Овику Нргеяну, часто выигрывает госконтракты — с 2000 года они были подрядчиками 417 раз на сумму 7,5 млрд рублей. Недавно на трассе «Бирск — Тастуба — Сатка», которую строила эта фирма, погиб рабочий — его переехало катком. Расследование установило, что в фирме часто нарушаются права работников — например, с 66 работниками не были заключены трудовые договоры.

#Город#Уфа#Дороги#Госзакупки#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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