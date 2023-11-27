Участок улицы Зорге в Уфе отремонтирует скандальная фирма

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В Уфе определился подрядчик ремонта улицы Зорге. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа».
Издание сообщает, что Управление по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений заключило контракт с ООО «Танып» на сумму в 24,85 млн рублей. Речь идёт об участке улицы Рихарда Зорге между улицами 50 лет СССР и Шафиева. Начальная цена контракта составляла 27,8 млн рублей.
Подрядчику предстоит провести подготовительные работы, установить люки, устроить выравнивающий слой, уложить покрытие, нанести разметку. Работы должны начаться 20 мая 2024 года, а закончиться 30 августа.
ООО «Танып», принадлежащий предпринимателю Овику Нргеяну, часто выигрывает госконтракты — с 2000 года они были подрядчиками 417 раз на сумму 7,5 млрд рублей. Недавно на трассе «Бирск — Тастуба — Сатка», которую строила эта фирма, погиб рабочий — его переехало катком. Расследование установило, что в фирме часто нарушаются права работников — например, с 66 работниками не были заключены трудовые договоры.