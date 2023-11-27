Участок улицы Зорге в Уфе отремонтирует скандальная фирма

ООО «Танып», принадлежащий предпринимателю Овику Нргеяну, часто выигрывает госконтракты — с 2000 года они были подрядчиками 417 раз на сумму 7,5 млрд рублей. Недавно на трассе «Бирск — Тастуба — Сатка», которую строила эта фирма, погиб рабочий — его переехало катком. Расследование установило, что в фирме часто нарушаются права работников — например, с 66 работниками не были заключены трудовые договоры.