Советы эксперта: как грамотно выбирать квартиру в новостройке

Выбирая квартиру в новостройке, каждому предстоит мониторить и решать ряд вопросов, связанных в принципе с недвижимостью и с новыми домами в частности. Так, до покупки квартиры следует изучить транспортную доступность в районе, где вы предполагаете жить. Кроме того, новостройки выгоднее покупать на стадии строительства самого дома, и поэтому стоит иметь в виду, что в новый дом вы сможете заехать только через год-два — в зависимости от сроков, которые оговаривает застройщик. Плюс если вы покупаете квартиру без отделки, то въехать сразу после сдачи объекта не получится: нужно будет сделать ремонт, завезти мебель и т. д.