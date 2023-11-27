Советы эксперта: как грамотно выбирать квартиру в новостройке

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Выбирая квартиру в новостройке, каждому предстоит мониторить и решать ряд вопросов, связанных в принципе с недвижимостью и с новыми домами в частности. Так, до покупки квартиры следует изучить транспортную доступность в районе, где вы предполагаете жить. Кроме того, новостройки выгоднее покупать на стадии строительства самого дома, и поэтому стоит иметь в виду, что в новый дом вы сможете заехать только через год-два — в зависимости от сроков, которые оговаривает застройщик. Плюс если вы покупаете квартиру без отделки, то въехать сразу после сдачи объекта не получится: нужно будет сделать ремонт, завезти мебель и т. д.
— Если вы покупаете квартиру самостоятельно, то вы можете столкнуться с несколькими проблемными ситуациями. Так, например, вы можете купить квартиру по программе господдержки, но при этом у некоторых застройщиков есть льготные ипотеки, которые выгоднее на несколько процентов, а это примерно несколько сотен тысяч рублей. Кроме того, есть риск выбрать ненадежного застройщика, и ваша квартира в конечном счете будет построена некачественно. К тому же, если вы плохо знаете район, где покупаете квартиру, то можете впоследствии разочароваться в локальной инфраструктуре. Как правило, все эти вопросы трудно решить быстро без помощи экспертов, — подчеркивают в агентстве «Юникор».
Чтобы удостовериться в застройщике, следует внимательно изучить информацию о нем. В частности, на едином информационном портале жилищного строительства наш. дом.рф можно проверить легальность новостроек и репутацию строительных компаний, достоверность этих данных обеспечивается законодательством РФ. Добавим, что в качестве дополнительной защиты для ваших средств работают эскроу-счета: после поступления оплаты за квартиру банк блокирует средства, и строительная компания получает доступ к деньгам только после того, как дом введут в эксплуатацию. Если застройщик не выполнит обязательства, покупатель сможет вернуть свои средства.
Если вы планируете брать ипотеку, то следует изучить множество ипотечных программ, в том числе — по льготной ипотеке. В этом случае придется подобрать не только выгодный вариант, но и наиболее комфортный для ваших финансовых возможностей. Стоит иметь в виду, что у банков тоже есть свои требования к заемщику.
Еще один существенный этап — приемка квартиры от застройщика. В акте приема-передачи вы имеете право указать на недоработки, которые компания должна исправить. Важно отметить, что если дольщик не придет на приемку квартиры в течение двух месяцев после получения уведомления, то застройщик имеет право передать объекта долевого строительства.
После приемки нужно оформить право собственности на ипотечную квартиру и закладную. Для этого нужно подать заявление и документы в Росреестр. Только после внесения в единый государственный реестр недвижимости данных о праве собственности на недвижимость покупатель становится законным собственником жилья.