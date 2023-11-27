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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Секреты кулинарии СССР: 5 блюд, которые вернут вас в прошлое

Секреты кулинарии СССР: 5 блюд, которые вернут вас в прошлое

27 ноября 2023, 12:25
Фото: Midjourney
Мы часто вспоминаем с ностальгией о временах СССР, когда продуктовый ассортимент в магазинах был не так разнообразен, как сейчас. Однако, наши мамы и бабушки великолепно умели готовить такие блюда, что от одного только запаха слюнки текли. Сегодня мы расскажем о пяти самых популярных блюдах тех врем
Фото: 1MI

Суп «Кудрявый»

Первым помощником советских мам в борьбе с простудой является легкий и сытный суп «Кудрявый». Его название связано с тем, что взбитое яйцо превращается в хлопья. В составе супа:

  1. 2 литра воды,
  2. соль по вкусу,
  3. лавровый лист,
  4. горошина чёрного перца,
  5. куриная грудка,
  6. луковица,
  7. морковь,
  8. подсолнечное масло,
  9. картофель,
  10. вермишель и яйца.

Чтобы приготовить суп, необходимо налить в кастрюлю воду, посолить, добавить лавровый лист и горошек перца. Затем варить куриное филе. Если использовать грудку, бульон получится более насыщенным. После того, как мясо сварится, его следует остудить и нарезать небольшими кубиками.
Варите бульон из кубиков и добавьте нарезанный картофель. Пока картофель варится, приготовьте зажарку из лука и моркови, обжаривая их на растительном масле. После 10-15 минут добавьте зажарку в суп. Через 5-7 минут положите в суп горсть вермишели и тонкой струйкой добавьте взбитые яйца. Дайте всем ингредиентам провариться еще две минуты, затем разлейте суп по тарелкам.

Фото: 1MI

Макароны по-флотски

Макароны по-флотски — это классическое блюдо советской кухни, которое стало особенно популярно во время Второй мировой войны. Окончательный рецепт этого блюда был сформирован в СССР в 1950-х годах.

Для этого блюда, требуются следующие ингредиенты:

  1. 600 г фарша,
  2. 300 г макарон,
  3. 1 головка репчатого лука,
  4. 2 зубчика чеснока,
  5. 2 столовые ложки томатной пасты,
  6. 2 столовые ложки растительного масла,
  7. соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Чтобы правильно приготовить это блюдо, следуйте следующим шагам. Сначала нарежьте лук и чеснок мелко. Затем разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук и чеснок. Добавьте фарш и готовьте его на сковороде в течение 10-12 минут, аккуратно разминая комочки лопаткой. После этого добавьте томатную пасту к фаршу с овощами, хорошо размешайте и прогрейте две минуты. Наконец, влейте 0,5 стакана горячей воды, посолите и поперчите по вкусу, и тушите все вместе пять минут.

Следуя указаниям на упаковке, отварите макароны, в то время как соус готовится. После этого добавьте макароны в сковороду с фаршем и готовьте все вместе пять минут.

Фото: 1MI

«Оливье» с докторской колбасой

В эпоху СССР, салат «Оливье» был популярен у многих россиян. Главными компонентами этого салата считались:

  1. Вареная колбаса — 250 гр;
  2. Картофель — 3 штуки;
  3. Морковь — 1 штука;
  4. Куриное яйцо — 3 штуки;
  5. Зеленый горошек — 45 гр;
  6. Соленые огурцы — 2 штуки;
  7. Соль/майонез — по вкусу.

Это продукты были доступные всем советским гражданам. Однако в оригинальном рецепте XIX века салат «Оливье» включал другие ингредиенты. Французский шеф-повар Люсьен Оливье был автором этого салата, который включал рябчиков и раковые шейки. После революции рецепт был изменен, чтобы соответствовать новым реалиям и возможностям граждан.

Вкусный салат «Оливье» можно приготовить следующим образом. Сначала отварите яйца, картофель и морковь. После остужения нарежьте их кубиками. Теперь порежьте колбасу и огурцы тем же способом. Все ингредиенты соедините в одной емкости, добавьте зеленый горошек и заправьте майонезом. Посолите по своему вкусу.

Фото: 1MI

Салат «Винегрет»

Винегрет — это традиционный русский салат, который готовили в дореволюционной России из говядины или дичи, а также с яйцами и солеными овощами. Однако в СССР рецепт стал гораздо проще: использовали то, что было доступно из деревни и магазинов. Тем не менее, получался по-прежнему вкусный кисло-сладкий салат. Ингредиенты:

  1. 1 средняя свёкла;
  2. 3 картофелины;
  3. 2 солёных огурца;
  4. 200 г квашеной капусты;
  5. 1 луковица;
  6. 100 г зелёного горошка;
  7. 3–4 столовые ложки подсолнечного масла;
  8. соль и сахар — по вкусу;
  9. 1 столовая ложка яблочного уксуса.

Приготовление этого блюда начинается с варки свёклы и картофеля. Пока овощи остывают, следует подготовить остальные ингредиенты. Нужно нарезать огурцы кубиками и отжать их, а также избавиться от лишней влаги в квашеной капусте. Кроме того, необходимо очистить и мелко нарезать лук, а жидкость из банки с горошком следует слить. Затем свёклу и картофель нужно порезать кубиками и соединить с остальными продуктами. В конце, необходимо добавить соль и сахар по вкусу, а также яблочный уксус.

Смешиваем соль, сахар, уксус и подсолнечное масло (или оливковое). Если огурцы и капуста очень кислые, то можно не добавлять эту смесь. После этого заправляем салат и оставляем его на некоторое время. На следующий день вкус винегрета становится еще лучше.

Фото: 1MI

Советское пирожное «картошка»

Советское пирожное «картошка» — это то, что многие из нас ели в детстве. Изучим рецепт быстрого приготовления этого лакомства.

Для приготовления понадобятся:

  1. 500 г песочного печенья;
  2. 7 столовых ложек какао;
  3. 100 г сливочного масла;
  4. 250 г сгущённого молока;
  5. по желанию 1–2 столовые ложки коньяка, рома или ликёра.

Вмешивайте пять столовых ложек какао в измельченное печенье, используя блендер. Тщательно перемешайте размягченное или растопленное масло. Добавляйте сгущенку порциями и аккуратно перемешивайте массу, чтобы достичь однородной консистенции. Для аромата можно добавить немного алкоголя. Сформируйте овальные «картошки» из полученной массы. Посыпьте оставшимся какао и поставьте в холодильник на 10 минут.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Еда
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