Секреты кулинарии СССР: 5 блюд, которые вернут вас в прошлое

Чтобы приготовить суп, необходимо налить в кастрюлю воду, посолить, добавить лавровый лист и горошек перца. Затем варить куриное филе. Если использовать грудку, бульон получится более насыщенным. После того, как мясо сварится, его следует остудить и нарезать небольшими кубиками.

Варите бульон из кубиков и добавьте нарезанный картофель. Пока картофель варится, приготовьте зажарку из лука и моркови, обжаривая их на растительном масле. После 10-15 минут добавьте зажарку в суп. Через 5-7 минут положите в суп горсть вермишели и тонкой струйкой добавьте взбитые яйца. Дайте всем ингредиентам провариться еще две минуты, затем разлейте суп по тарелкам.