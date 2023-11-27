Секреты кулинарии СССР: 5 блюд, которые вернут вас в прошлое

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Первым помощником советских мам в борьбе с простудой является легкий и сытный суп «Кудрявый». Его название связано с тем, что взбитое яйцо превращается в хлопья. В составе супа:
Чтобы приготовить суп, необходимо налить в кастрюлю воду, посолить, добавить лавровый лист и горошек перца. Затем варить куриное филе. Если использовать грудку, бульон получится более насыщенным. После того, как мясо сварится, его следует остудить и нарезать небольшими кубиками.
Варите бульон из кубиков и добавьте нарезанный картофель. Пока картофель варится, приготовьте зажарку из лука и моркови, обжаривая их на растительном масле. После 10-15 минут добавьте зажарку в суп. Через 5-7 минут положите в суп горсть вермишели и тонкой струйкой добавьте взбитые яйца. Дайте всем ингредиентам провариться еще две минуты, затем разлейте суп по тарелкам.
Макароны по-флотски — это классическое блюдо советской кухни, которое стало особенно популярно во время Второй мировой войны. Окончательный рецепт этого блюда был сформирован в СССР в 1950-х годах.
Для этого блюда, требуются следующие ингредиенты:
Чтобы правильно приготовить это блюдо, следуйте следующим шагам. Сначала нарежьте лук и чеснок мелко. Затем разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук и чеснок. Добавьте фарш и готовьте его на сковороде в течение 10-12 минут, аккуратно разминая комочки лопаткой. После этого добавьте томатную пасту к фаршу с овощами, хорошо размешайте и прогрейте две минуты. Наконец, влейте 0,5 стакана горячей воды, посолите и поперчите по вкусу, и тушите все вместе пять минут.
Следуя указаниям на упаковке, отварите макароны, в то время как соус готовится. После этого добавьте макароны в сковороду с фаршем и готовьте все вместе пять минут.
В эпоху СССР, салат «Оливье» был популярен у многих россиян. Главными компонентами этого салата считались:
Это продукты были доступные всем советским гражданам. Однако в оригинальном рецепте XIX века салат «Оливье» включал другие ингредиенты. Французский шеф-повар Люсьен Оливье был автором этого салата, который включал рябчиков и раковые шейки. После революции рецепт был изменен, чтобы соответствовать новым реалиям и возможностям граждан.
Вкусный салат «Оливье» можно приготовить следующим образом. Сначала отварите яйца, картофель и морковь. После остужения нарежьте их кубиками. Теперь порежьте колбасу и огурцы тем же способом. Все ингредиенты соедините в одной емкости, добавьте зеленый горошек и заправьте майонезом. Посолите по своему вкусу.
Винегрет — это традиционный русский салат, который готовили в дореволюционной России из говядины или дичи, а также с яйцами и солеными овощами. Однако в СССР рецепт стал гораздо проще: использовали то, что было доступно из деревни и магазинов. Тем не менее, получался по-прежнему вкусный кисло-сладкий салат. Ингредиенты:
Приготовление этого блюда начинается с варки свёклы и картофеля. Пока овощи остывают, следует подготовить остальные ингредиенты. Нужно нарезать огурцы кубиками и отжать их, а также избавиться от лишней влаги в квашеной капусте. Кроме того, необходимо очистить и мелко нарезать лук, а жидкость из банки с горошком следует слить. Затем свёклу и картофель нужно порезать кубиками и соединить с остальными продуктами. В конце, необходимо добавить соль и сахар по вкусу, а также яблочный уксус.
Смешиваем соль, сахар, уксус и подсолнечное масло (или оливковое). Если огурцы и капуста очень кислые, то можно не добавлять эту смесь. После этого заправляем салат и оставляем его на некоторое время. На следующий день вкус винегрета становится еще лучше.
Советское пирожное «картошка» — это то, что многие из нас ели в детстве. Изучим рецепт быстрого приготовления этого лакомства.
Для приготовления понадобятся:
Вмешивайте пять столовых ложек какао в измельченное печенье, используя блендер. Тщательно перемешайте размягченное или растопленное масло. Добавляйте сгущенку порциями и аккуратно перемешивайте массу, чтобы достичь однородной консистенции. Для аромата можно добавить немного алкоголя. Сформируйте овальные «картошки» из полученной массы. Посыпьте оставшимся какао и поставьте в холодильник на 10 минут.