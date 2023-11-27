mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Сахалинский «Горный воздух» завоевал национальную премию «Горы России»

Сахалинский «Горный воздух» завоевал национальную премию «Горы России»

27 ноября 2023, 08:14
Фото: Правительство Сахалинской области
СТК «Горный воздух» стал победителем 2-й национальной премии «Горы России». Сахалинский комплекс стал одним из лучших в стране, выиграв премию в номинации «Лучший курорт на Дальнем Востоке». Церемония награждения прошла в Москве на прошлой неделе.

«Горы России» — национальная премия, учрежденная для развития и продвижения горнолыжного туризма на территории РФ. В рамках конкурса комиссия выбирает лучшие курорты и отели по всей стране в нескольких номинациях, а победителей определяют народным голосованием на сайте проекта. В 2023 году россияне поддерживали туристические комплексы своих регионов с 1 августа по 15 октября, и СТК «Горный воздух» выбрали победителем в номинации «Лучший курорт на Дальнем Востоке».

«Наша главная задача — развитие горнолыжного туризма и создание комфортных условий для отдыха гостей. Это подтверждается ежегодным ростом количества посетителей комплекса. В этом году мы готовимся принять еще больше гостей, поэтому уже активно готовимся к открытию сезона. Высокая оценка стараний — главный подарок для нас», — подчеркнули представители СТК «Горный воздух».

О выходе СТК на новый уровень гостеприимства рассказал и министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев. Выступив на пресс-конференции ТАСС, посвященной открытию горнолыжного сезона в России, глава ведомства презентовал разнообразный отдых для лыжников и сноубордистов на Сахалине. Также Артем Лазарев поделился новостями о развитии «Горного воздуха»: в 2023/24 году СТК готов предложить отдыхающим категорийные трассы для фрирайда.

«У нас увеличилось количество трасс для катания, в том числе для фрирайда. Если раньше общая протяженность их составляла около 35 км, то в текущем сезоне будет более 40 км. Помимо этого, мы будем предлагать туристам фрирайд-катание и хелиски в окрестностях „Горного воздуха“. И, конечно, трассовое катание, которое у нас, скажу без стеснения, является лучшим за Уралом, будет организовано, как и всегда», — поделился глава минтуризма островного региона Артем Лазарев.

Подпишитесь
Назван район Башкирии с наиболее низкими показателями рождаемости
Сегодня, 03:38
В Башкирии назначили министра жилищно-коммунального хозяйства
25 ноября, 05:44
В Башкирии в эти выходные ожидается резкое потепление со снегопадом
25 ноября, 07:35
В Уфе установили елку на площади им. Орджоникидзе
25 ноября, 12:46
Важно заявление для участников СВО сделали власти Башкирии
Сегодня, 04:47
ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей
24 ноября, 10:32