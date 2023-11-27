Резкое похолодание ожидает Башкирию в середине недели

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
зимаТак, в ночь на понедельник, 27 ноября, температура воздуха в республике составит от -1 до -6°, днем от +1 до +6°. Существенных осадков в ближайшие сутки не предвидится, однако в северных районах все возможны небольшие мокрые снегопады, также возможен гололед. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывы до сильного.
Во вторник, 28 ноября, температура воздуха ночью составит от 0 до -5°, при прояснениях до -11°, днем от -1 до +4°. Днем местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по западу до умеренных. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый.
В среду, 29 ноября, в республике ожидается похолодание. Так, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 0 до -5°, днем от +1 до -4°. По прогнозам синоптиков, в середине недели в Башкирии ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем, переходящие в снег, местами до умеренных. В отдельных районах возможны гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможно образование гололедицы и снежного наката. Ветер северо-западный умеренный.