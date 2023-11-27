Резкое похолодание ожидает Башкирию в середине недели

В среду, 29 ноября, в республике ожидается похолодание. Так, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 0 до -5°, днем от +1 до -4°. По прогнозам синоптиков, в середине недели в Башкирии ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем, переходящие в снег, местами до умеренных. В отдельных районах возможны гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможно образование гололедицы и снежного наката. Ветер северо-западный умеренный.