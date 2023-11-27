mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В геопарке «Торатау» в Башкирии откроется резиденция Кыш Бабая

Резиденция башкирского Деда Мороза откроется в геопарке «Торатау» с 16 декабря

27 ноября 2023, 07:02
Фото: 1MI

В геопарке «Торатау» в Башкирии откроется резиденция Кыш Бабая

Об этом Mkset рассказали в администрации геопарка.

Резиденция Кыш Бабая откроет свои двери в геопарке «Торатау». Как сообщили Mkset в администрации парка, резиденция будет доступна для посещения в период с 16 декабря по 7 января.

Отмечается, что для посещения необходима предварительная запись. Звонки по номеру 8 (987) 254-20-24 начнут принимать с 8 декабря.

Напомним, 24 декабря в Уфе состоится торжественное открытие Резиденции Уфимского Деда Мороза. Праздничная резиденция расположится на площади имени Ленина, в сквере перед гостиницей «Азимут». Отмечается, что в церемонии примет участие Российский Дед Мороз из Великого Устюга. Подробности о том, как изменится резиденция в этом году, ранее раскрыл мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

#Общество#Новый год#Природные парки#Праздники#Новогодние праздники#Азамат Нухов#Горнолыжный парк
Подпишитесь
Назван район Башкирии с наиболее низкими показателями рождаемости
Сегодня, 03:38
В Башкирии назначили министра жилищно-коммунального хозяйства
25 ноября, 05:44
В Башкирии в эти выходные ожидается резкое потепление со снегопадом
25 ноября, 07:35
В Уфе установили елку на площади им. Орджоникидзе
25 ноября, 12:46
Важно заявление для участников СВО сделали власти Башкирии
Сегодня, 04:47
ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей
24 ноября, 10:32