Резиденция башкирского Деда Мороза откроется в геопарке «Торатау» с 16 декабря

Напомним, 24 декабря в Уфе состоится торжественное открытие Резиденции Уфимского Деда Мороза. Праздничная резиденция расположится на площади имени Ленина, в сквере перед гостиницей «Азимут». Отмечается, что в церемонии примет участие Российский Дед Мороз из Великого Устюга. Подробности о том, как изменится резиденция в этом году, ранее раскрыл мэр Уфы Ратмир Мавлиев.