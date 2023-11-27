Резиденция башкирского Деда Мороза откроется в геопарке «Торатау» с 16 декабря

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Резиденция Кыш Бабая откроет свои двери в геопарке «Торатау». Как сообщили Mkset в администрации парка, резиденция будет доступна для посещения в период с 16 декабря по 7 января.
Отмечается, что для посещения необходима предварительная запись. Звонки по номеру 8 (987) 254-20-24 начнут принимать с 8 декабря.
Напомним, 24 декабря в Уфе состоится торжественное открытие Резиденции Уфимского Деда Мороза. Праздничная резиденция расположится на площади имени Ленина, в сквере перед гостиницей «Азимут». Отмечается, что в церемонии примет участие Российский Дед Мороз из Великого Устюга. Подробности о том, как изменится резиденция в этом году, ранее раскрыл мэр Уфы Ратмир Мавлиев.