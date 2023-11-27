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Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

Сильнейший за 40 лет снегопад может обрушиться на Москву в ближайшие сутки

Рекордный за 40 лет снегопад ожидается в Москве

27 ноября 2023, 03:22
Фото: 1MI

Сильнейший за 40 лет снегопад может обрушиться на Москву в ближайшие сутки

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Сильный снегопад, ледяной дождь и метель с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие сутки. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, такие интенсивные осадки бывают раз в 40 лет. По его словам, выпадет 15-25 мм осадков. Высота сугробов может вырасти до 25 см и более.

«В период с 21:00 26 ноября до 10:00 27 ноября в Москве ожидаются очень сильный снег, местами ледяной дождь, сильные гололед, гололедца, налипание мокрого снега, снежные заносы, плохая видимость, ветер до 15-20 м/с. Это очень опасная и тревожная погода. Нормальная жизнь столицы будет затруднена, особенно в сфере транспорта — как наземного, так и воздушного», — сообщил Вильфанд.

Метеоролог подчеркивает, что до сих пор 27 ноября за все годы метеорологических наблюдений максимальное количество осадков выпадало в 1977 году и составило 20 мм. Таким образом, в 2023 году их количество будет близким к рекорду или даже рекордным. По его словам, такие снегопады случаются с периодичностью раз в 40 лет.

#Общество#Снег#Прогноз погоды#Прогнозы#Мороз#Гололед#Зима#Мокрый снег#Азамат Нухов#Морозы
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