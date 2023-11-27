Рекордный за 40 лет снегопад ожидается в Москве

Метеоролог подчеркивает, что до сих пор 27 ноября за все годы метеорологических наблюдений максимальное количество осадков выпадало в 1977 году и составило 20 мм. Таким образом, в 2023 году их количество будет близким к рекорду или даже рекордным. По его словам, такие снегопады случаются с периодичностью раз в 40 лет.