Рекордный за 40 лет снегопад ожидается в Москве

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Сильный снегопад, ледяной дождь и метель с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие сутки. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, такие интенсивные осадки бывают раз в 40 лет. По его словам, выпадет 15-25 мм осадков. Высота сугробов может вырасти до 25 см и более.
«В период с 21:00 26 ноября до 10:00 27 ноября в Москве ожидаются очень сильный снег, местами ледяной дождь, сильные гололед, гололедца, налипание мокрого снега, снежные заносы, плохая видимость, ветер до 15-20 м/с. Это очень опасная и тревожная погода. Нормальная жизнь столицы будет затруднена, особенно в сфере транспорта — как наземного, так и воздушного», — сообщил Вильфанд.
Метеоролог подчеркивает, что до сих пор 27 ноября за все годы метеорологических наблюдений максимальное количество осадков выпадало в 1977 году и составило 20 мм. Таким образом, в 2023 году их количество будет близким к рекорду или даже рекордным. По его словам, такие снегопады случаются с периодичностью раз в 40 лет.