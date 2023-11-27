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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Программа «Высокие медицинские технологии»

27 ноября 2023, 16:06
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8KRoAd
АО «СОГАЗ» предлагает вам программу «Высокие медицинские технологии» (ВМТ) для получения медицинских и иных услуг в ведущих лечебных учреждениях России в случае диагностирования критических заболеваний, включенных в программу.

ВМТ — это страховая защита на случай особо тяжелых заболеваний и состояний, требующих сложного, дорогостоящего, длительного и высокотехнологичного лечения. АО «СОГАЗ» оплачивает расходы при наступлении заболеваний и травм, цена лечения которых значительно превышает стоимость полиса.

Медицинские и иные услуги оказываются застрахованному лицу по медицинским показаниям при перечисленных ниже заболеваниях, впервые диагностированных в период срока действия договора страхования:

  • онкологических заболеваниях — злокачественных новообразованиях, в том числе кроветворной и лимфатической тканей, образованиях головного, спинного мозга, мозговых оболочек (впервые или в фазе обострения, после стойкой ремиссии в течение 5 лет и более),
  • заболеваниях, требующих трансплантации органов или тканей (в рамках действующих законодательных актов),
  • заболеваниях и состояниях, сопровождающихся острой почечной или печеночной недостаточностью, требующих проведения гемодиализа, перитонеального диализа,
  • травмах позвоночника, требующих проведения оперативного лечения,
  • черепно-мозговых травмах, требующих оперативного лечения,
  • инфекционных гепатитах (в том числе В, С, D),
  • других заболеваниях и травмах, предусмотренных договором страхования.

 

В программу входит:

  • амбулаторно-поликлиническое обслуживание, в том числе консультации врачей-специалистов, лабораторная диагностика (без ограничений), инструментальные исследования,
  • стационарное обслуживание, включая пребывание в стационаре, питание, уход медицинского персонала, консервативное лечение, включая химиотерапию, лучевую терапию, оперативное лечение со всеми расходными материалами, физиотерапию и восстановительное лечение по назначению врача и другие услуги.

 

Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208, ОС № 1208-02, ОС № 1208-03, ОС №1208-04, ОС № 1208-05, ПС № 1208. АО «СОГАЗ».

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