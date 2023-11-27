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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Правильное планирование времени на удаленке: советы психолога

Правильное планирование времени на удаленке: советы психолога

27 ноября 2023, 16:06
Фото: 1MI
Правильное планирование времени, разделение работы и отдыха, поддержание ритуалов перед работой, общение с коллегами и друзьями вживую, выход на улицу — все это поможет избежать негативных последствий удаленной работы и сохранить психологическое и физическое благополучие.

«Лучше отправлять аудиосообщения»: психолог рассказала, как сохранить здравый ум при удаленной работе. Наталья Наумова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» опасностями работы из дома.

Сейчас все больше людей стремятся к удаленному формату работы, который стал одним из главных требований соискателей в период пандемии. Это не удивительно, ведь домашний офис имеет много преимуществ: нет необходимости тратиться на дорогу и обеды, можно спать на несколько часов дольше. Однако есть и некоторые недостатки.

Семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как разделить работу и отдых дома и не сойти с ума от отсутствия общения с коллегами.

Она отметила, что очень часто работа на удаленке становится круглосуточной.

«Самое важное при работе дома — это правильное планирование времени. Важно понимать, что по окончании рабочего дня нужно выключить компьютер и заниматься домашними делами, иначе есть риск выгорания», — сообщила Наумова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Согласно словам психолога, несмотря на то, что работа в пижаме кажется удобной, важно все же готовиться и приходить на работу.

«После пробуждения проведите зарядку, приведите себя в порядок, позавтракайте перед началом рабочего дня, а не за компьютером. Эти простые ритуалы помогут вам настроиться на работу», — объяснила Наумова.

Непременно нужно поддерживать общение с другими людьми, подчеркнула психолог.

«Отыщите время для общения. Важно встречаться с коллегами и друзьями лично. Очень часто удаленная работа сводится к обмену сообщениями в мессенджерах, и есть риск неправильно толковать интонацию. Поэтому лучше отправлять друг другу аудиосообщения, использовать Skype или Zoom, чтобы видеться лицом к лицу», — подчеркнула Наумова.

Если вам трудно выходить из дома, это уже повод обратиться за помощью к психологу.

«Важно выходить на свежий воздух. Если человек не покидает свое жилище, то вскоре его психологическое и физическое состояние начнут страдать. Гуляйте, видитесь с друзьями, коллегами, близкими — не допускайте, чтобы ваш мир ограничивался экраном компьютера», — заключила Наумова.

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