Правильное планирование времени на удаленке: советы психолога

Сейчас все больше людей стремятся к удаленному формату работы, который стал одним из главных требований соискателей в период пандемии. Это не удивительно, ведь домашний офис имеет много преимуществ: нет необходимости тратиться на дорогу и обеды, можно спать на несколько часов дольше. Однако есть и некоторые недостатки.