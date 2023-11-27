Поножовщина в уфимской больнице: задержан подозреваемый

Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, в дежурную часть Отдела МВД России по Уфимскому району поступило сообщение из медицинского учреждения. Медики сообщили о том, что к ним с телесными повреждениями были доставлен трое местных жителей.