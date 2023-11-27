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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В Уфе неизвестный мужчина напал с ножом на трех человек

Поножовщина в уфимской больнице: задержан подозреваемый

27 ноября 2023, 09:31
Фото: 1MI

В Уфе неизвестный мужчина напал с ножом на трех человек

Ситуацию прокомментировали в МВД.

Неизвестный мужчина напал с ножом на троих человек. Инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, у здания больницы в селе Дмитриевка Уфимского района.

Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, в дежурную часть Отдела МВД России по Уфимскому району поступило сообщение из медицинского учреждения. Медики сообщили о том, что к ним с телесными повреждениями были доставлен трое местных жителей.

В пресс-службе регионального Минздрава Mkset сообщили, что трое человек были доставлены в Дёмскую больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой сотрудниками полиции в отдел доставлен 38-летний мужчина.

#Происшествия#Город#Мвд#Минздрав#Новости Уфы#Азамат Нухов#МВД России
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