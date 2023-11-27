Поножовщина в уфимской больнице: задержан подозреваемый

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:36
Неизвестный мужчина напал с ножом на троих человек. Инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, у здания больницы в селе Дмитриевка Уфимского района.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, в дежурную часть Отдела МВД России по Уфимскому району поступило сообщение из медицинского учреждения. Медики сообщили о том, что к ним с телесными повреждениями были доставлен трое местных жителей.
В пресс-службе регионального Минздрава Mkset сообщили, что трое человек были доставлены в Дёмскую больницу.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой сотрудниками полиции в отдел доставлен 38-летний мужчина.