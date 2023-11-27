Нефункционировавшие десятилетиями аэродромы планируют перезапустить в Башкирии

Так, в октябре 2010 года из уфимского аэропорта совершил первый технический рейс до Нефтекамска самолет «Л-410» авиакомпании «Аркаим» («Ют-Эйр»). На реконструкцию аэропорта Нефтекамска из бюджета международного аэропорта «Уфа» было выделено свыше ста миллионов рублей. В рамках реконструкции были отремонтированы взлетно-посадочная полоса протяженностью 1,9 км и здание аэровокзала. Также было смонтировано новое световое оборудование и построен семикилометровый забор вокруг аэродрома.