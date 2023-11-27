Нефункционировавшие десятилетиями аэродромы планируют перезапустить в Башкирии

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Сообщается, что идею о перезапуске аэродромов ранее озвучили специалисты ведомства. На данный момент планируется обследовать уже имеющиеся площадки, определить их перечень, а уже позднее — уровень трат на благоустройство и строительство.
Как отмечает телеграм-канал «Аспекты», попытка восстановить малые аэродромы в республике впервые предпринималась еще десять лет назад.
Так, в октябре 2010 года из уфимского аэропорта совершил первый технический рейс до Нефтекамска самолет «Л-410» авиакомпании «Аркаим» («Ют-Эйр»). На реконструкцию аэропорта Нефтекамска из бюджета международного аэропорта «Уфа» было выделено свыше ста миллионов рублей. В рамках реконструкции были отремонтированы взлетно-посадочная полоса протяженностью 1,9 км и здание аэровокзала. Также было смонтировано новое световое оборудование и построен семикилометровый забор вокруг аэродрома.
После Нефтекамска уфимский аэропорт планировал реанимировать аэродромы в Стерлитамаке, Октябрьском и Белорецке, напомнив, что когда-то в Башкирской АССР было более тридцати районных аэродромов, причем из многих самолеты летали прямиком в Москву. Однако, как отмечает тг-канал, технический рейс до Нефтекамска оказался последним. Авиасообщение так и не было запущено.