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Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

В Башкирии планируют запустить площадки для малой авиации

Нефункционировавшие десятилетиями аэродромы планируют перезапустить в Башкирии

27 ноября 2023, 03:42

В Башкирии планируют запустить площадки для малой авиации

Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Сообщается, что идею о перезапуске аэродромов ранее озвучили специалисты ведомства. На данный момент планируется обследовать уже имеющиеся площадки, определить их перечень, а уже позднее — уровень трат на благоустройство и строительство.

Как отмечает телеграм-канал «Аспекты», попытка восстановить малые аэродромы в республике впервые предпринималась еще десять лет назад.

Так, в октябре 2010 года из уфимского аэропорта совершил первый технический рейс до Нефтекамска самолет «Л-410» авиакомпании «Аркаим» («Ют-Эйр»). На реконструкцию аэропорта Нефтекамска из бюджета международного аэропорта «Уфа» было выделено свыше ста миллионов рублей. В рамках реконструкции были отремонтированы взлетно-посадочная полоса протяженностью 1,9 км и здание аэровокзала. Также было смонтировано новое световое оборудование и построен семикилометровый забор вокруг аэродрома.

После Нефтекамска уфимский аэропорт планировал реанимировать аэродромы в Стерлитамаке, Октябрьском и Белорецке, напомнив, что когда-то в Башкирской АССР было более тридцати районных аэродромов, причем из многих самолеты летали прямиком в Москву. Однако, как отмечает тг-канал, технический рейс до Нефтекамска оказался последним. Авиасообщение так и не было запущено.

#Азамат Нухов
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