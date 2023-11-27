Минэк и Корпорация МСП рассказали об условиях проекта «Взлет — от стартапа до IPO»

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Одним из таких проектов стала стратегическая инициатива «Взлет — от стартапа до IPO», разработанная в 2021 году и утвержденная в 2022 году, пишет rbc.ru.
Кураторами данной инициативы в части льготного кредитования стали Минэкономразвития и Корпорация МСП.
Инициатива «Взлет — от стартапа до IPO» предполагает выдачу льготных кредитов инновационным и технологическим компаниям, относящимся к субъектам МСП, под 3%. Данные средства можно тратить как на оборотные и инвестиционные цели, так и модернизировать производство, приобретать сырье, уплачивать налоги, включая НДФЛ, финансировать участие в тендере.
На программу поддержки может претендовать бизнес из 16 различных сфер: искусственного интеллекта, коммуникационных технологий, интернета вещей, новых производственных и генетических технологий, биотехнологии и фармацевтики, технологии новых материалов и других отраслей.
Компания, претендующая на поддержку, должна не только быть субъектом МСП, но и показывать высокие финансовые результаты: за год должна получать 100 млн рублей, при этом прирост за этот же период — не менее 12%.
Подать заявку на кредит можно через цифровую платформу МСП.РФ. Затем ее проверят в МСП Банке и запросят необходимые документы. Завершающий этап — Корпорация МСП должна дать оценку о соответствии заемщика требованиям, предъявляемым к высокотехнологичной компании.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, данная мера поддержки оказалась весьма востребованной: «Что особенно важно, расширяется и география охвата программы — если в первые недели запуска более 80% обращений бизнеса приходилось на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас кредиты получили высокотехнологичные МСП из 34 регионов России».
Презентация программы состоялась в апреле прошлого года. По состоянию на июль 2023 года уже более 140 высокотехнологичных предприятий сферы МСП заключили договоры на сумму 22,8 млрд руб.
Расширению числа участников программы способствовало проведенное правительством смягчение условий получения кредитов. А именно — нет ограничений по количеству кредитных договоров в рамках программы, стали проще условия расчета темпов роста выручки.