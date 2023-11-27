mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Названы самые востребованные вакансии в Уфе

Кухонные рабочие и водители: кого не хватает работодателям в Уфе?

27 ноября 2023, 11:57
Фото: 1MI

Названы самые востребованные вакансии в Уфе

В Республиканском центре занятости появились вакансии с зарплатами в 180 тысяч рублей.

В Республиканском центре занятости населения обновилась информация об актуальных вакансиях на конец ноября. Наиболее дефицитными оказались специалисты в области промышленности.

Недавно мы узнали, что в Башкирии — кадровый голод в сфере здравоохранения. Кроме врачей и медсестёр не хватает фельдшеров, водителей, лаборантов.

По информации центра занятости, больше всего уфимские предприятия нуждаются в операторах станков с ЧПУ. 737 таких работников нужны двигателестроительному гиганту ОДК-УМПО. Эти работники должны производить механическую обработку деталей, за это предлагается зарплата от 110 тысяч рублей.

Тому же самому предприятию нужны слесаря механосборочных работ — им обещают от 106 тысяч рублей. Заводу требуются 624 таких специалистов. Следом идут токаря, станочники широкого профиля, шлифовщики, фрезеровщики и контролёры.

Кроме ОДК-УМПО, срочно нуждается в пополнении персонала «Региональная сеть предприятий питания», ищущая 200 кухонных рабочих. Им готовы платить от 20 тысяч рублей.

Новая головная боль: как Башкирия ощущает кадровый голод и чем это может закончиться
Узнать подробнее

Самые большие зарплаты готовы предоставить в «ОЗНХ-Сервис», который недавно попал в неприятную историю — во время разгрузочных работ его сотрудники рассыпали химическую добавку, из-за чего по Черниковке потекли багровые реки. Машинистам промывочного агрегата в организации предлагают от 175 до 262,5 тысяч рублей. Также им нужны водители и крановщики.

Распространение ядовитого вещества в Уфе прокомментировали в Роспотребнаднадзоре
Узнать подробнее

Недавно стало известно, что работодатели в Башкирии массово скрывают несчастные случаи с персоналом. А по безработице побит очередной рекорд.

#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Рынок труда#Идэль Гумеров#Дефицит кадров
Подпишитесь
До 200 000 рублей: Стало известно введут ли в Башкирии штрафы за склонение к абортам
Сегодня, 12:24
В Башкирии назначили министра жилищно-коммунального хозяйства
25 ноября, 05:44
Участок улицы Зорге в Уфе отремонтирует скандальная фирма
Сегодня, 12:24
В Уфе установили елку на площади им. Орджоникидзе
25 ноября, 12:46
Важно заявление для участников СВО сделали власти Башкирии
Сегодня, 04:47
ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей
24 ноября, 10:32