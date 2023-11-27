Кухонные рабочие и водители: кого не хватает работодателям в Уфе?

Самые большие зарплаты готовы предоставить в «ОЗНХ-Сервис», который недавно попал в неприятную историю — во время разгрузочных работ его сотрудники рассыпали химическую добавку, из-за чего по Черниковке потекли багровые реки. Машинистам промывочного агрегата в организации предлагают от 175 до 262,5 тысяч рублей. Также им нужны водители и крановщики.