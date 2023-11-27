Кухонные рабочие и водители: кого не хватает работодателям в Уфе?

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Республиканском центре занятости населения обновилась информация об актуальных вакансиях на конец ноября. Наиболее дефицитными оказались специалисты в области промышленности.
Недавно мы узнали, что в Башкирии — кадровый голод в сфере здравоохранения. Кроме врачей и медсестёр не хватает фельдшеров, водителей, лаборантов.
По информации центра занятости, больше всего уфимские предприятия нуждаются в операторах станков с ЧПУ. 737 таких работников нужны двигателестроительному гиганту ОДК-УМПО. Эти работники должны производить механическую обработку деталей, за это предлагается зарплата от 110 тысяч рублей.
Тому же самому предприятию нужны слесаря механосборочных работ — им обещают от 106 тысяч рублей. Заводу требуются 624 таких специалистов. Следом идут токаря, станочники широкого профиля, шлифовщики, фрезеровщики и контролёры.
Кроме ОДК-УМПО, срочно нуждается в пополнении персонала «Региональная сеть предприятий питания», ищущая 200 кухонных рабочих. Им готовы платить от 20 тысяч рублей.
Самые большие зарплаты готовы предоставить в «ОЗНХ-Сервис», который недавно попал в неприятную историю — во время разгрузочных работ его сотрудники рассыпали химическую добавку, из-за чего по Черниковке потекли багровые реки. Машинистам промывочного агрегата в организации предлагают от 175 до 262,5 тысяч рублей. Также им нужны водители и крановщики.
Недавно стало известно, что работодатели в Башкирии массово скрывают несчастные случаи с персоналом. А по безработице побит очередной рекорд.