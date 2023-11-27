Куда обращаться уфимцам, если во дворе сугробы и гололёд?

Вы не споткнулись, спускаясь с подъезда, двор — чистый. Но что делать, если автобусы не могут подъехать к остановке, а вы опаздываете на работу, потому что дороги засыпало снегом? — Кроме того, чтобы пожаловаться на бездействие коммунальных организаций в комментариях под постами Радия Хабирова, можно напрямую выговориться Управлению коммунального хозяйства и благоустройства: +7 (347) 251-38-11.