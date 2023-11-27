Куда обращаться уфимцам, если во дворе сугробы и гололёд?

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Мокрый снег, перепады температур приводят к гололёду, а до зимы осталось несколько дней. Это значит, что Уфе снова грозит снежный коллапс.
Во избежание этого в администрации Уфы рассказали, куда обращаться жителям, если службы не справляются со своими обязанностями по уборке дворов. Этим должны заниматься не учителя, а специальные учреждения.
Если ваш дом и придомовая территория обслуживаются районным УЖХ, то обращаться следует по номерам:
В том случае, если дом и двор обслуживаются частной управляющей фирмой, то обращаться нужны к ней — вы за это платите ей деньги.
Также действует общегородская линия Центральной диспетчерской УЖХ г. Уфы: +7 (347) 235-48-00, +7 (347) 235-95-35.
Вы не споткнулись, спускаясь с подъезда, двор — чистый. Но что делать, если автобусы не могут подъехать к остановке, а вы опаздываете на работу, потому что дороги засыпало снегом? — Кроме того, чтобы пожаловаться на бездействие коммунальных организаций в комментариях под постами Радия Хабирова, можно напрямую выговориться Управлению коммунального хозяйства и благоустройства: +7 (347) 251-38-11.
В экстренных случаях городские власти рекомендуют звонить на единый номер экстренных служб 112 и на линию Единой дежурно-диспетчерской службы — +7 (347) 279-90-00. Также обращения принимаются в Ситуационном центре: +7 (347) 277-09-11.
Ранее мы рассказывали, какой ожидается наступающая зима.