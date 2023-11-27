mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

В мэрии Уфы рассказали, куда звонить в случае, если двор завален снегом

Куда обращаться уфимцам, если во дворе сугробы и гололёд?

27 ноября 2023, 15:13
Фото: 1MI

В мэрии Уфы рассказали, куда звонить в случае, если двор завален снегом

Зима близко.

Мокрый снег, перепады температур приводят к гололёду, а до зимы осталось несколько дней. Это значит, что Уфе снова грозит снежный коллапс.

Во избежание этого в администрации Уфы рассказали, куда обращаться жителям, если службы не справляются со своими обязанностями по уборке дворов. Этим должны заниматься не учителя, а специальные учреждения.

Если ваш дом и придомовая территория обслуживаются районным УЖХ, то обращаться следует по номерам:

  • УЖХ Демского района: +7 (347) 281-22-30
  • УЖХ Калининского района: +7 (347) 238-65-11
  • УЖХ Кировского района: +7 (347) 256-36-88, +7 (347) 293-11-00
  • УК Ленинского района: +7 (347) 286-51-74
  • УЖХ Октябрьского района: +7 (347) 235-66-95
  • УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района: +7 (347) 236-12-13
  • УЖХ Орджоникидзевского района: +7 (347) 286-00-90.
  • УЖХ Советского района: +7 (347) 200-23-36

В том случае, если дом и двор обслуживаются частной управляющей фирмой, то обращаться нужны к ней — вы за это платите ей деньги.

Также действует общегородская линия Центральной диспетчерской УЖХ г. Уфы: +7 (347) 235-48-00, +7 (347) 235-95-35.

Вы не споткнулись, спускаясь с подъезда, двор — чистый. Но что делать, если автобусы не могут подъехать к остановке, а вы опаздываете на работу, потому что дороги засыпало снегом? — Кроме того, чтобы пожаловаться на бездействие коммунальных организаций в комментариях под постами Радия Хабирова, можно напрямую выговориться Управлению коммунального хозяйства и благоустройства: +7 (347) 251-38-11.

В экстренных случаях городские власти рекомендуют звонить на единый номер экстренных служб 112 и на линию Единой дежурно-диспетчерской службы — +7 (347) 279-90-00. Также обращения принимаются в Ситуационном центре: +7 (347) 277-09-11.

Ранее мы рассказывали, какой ожидается наступающая зима.

#Общество#Город#Уфа#Коммунальное хозяйство#ЖКХ#Дороги#Новости Башкирии#Мэрия#Идэль Гумеров
Подпишитесь
До 200 000 рублей: Стало известно введут ли в Башкирии штрафы за склонение к абортам
Сегодня, 12:24
В Башкирии назначили министра жилищно-коммунального хозяйства
25 ноября, 05:44
Участок улицы Зорге в Уфе отремонтирует скандальная фирма
Сегодня, 12:24
В Уфе установили елку на площади им. Орджоникидзе
25 ноября, 12:46
Важно заявление для участников СВО сделали власти Башкирии
Сегодня, 04:47
ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей
24 ноября, 10:32