Известно состояние пострадавших в результате поножовщины в селе под Уфой

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Ранее трое человек в селе Дмитриевка пострадали от действий вооруженного мужчины. Неизвестный нанес им нескольких ножевых ранений. Инцидент произошел прямо у здания местной больницы.
Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое стабильное. Одна пациентка после осмотра медиков была отпущена домой.
Напомним, ранее в Иглинском районе девятиклассник во время празднования «Последнего звонка» напал с ножом на двух сверстников. Одним из мотивов нападения могла стать обида, так как девятиклассника не пригласили на природу после официального празднования выпускного.