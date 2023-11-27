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Published Сегодня, 10:01

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Updated Сегодня, 10:06

Неизвестный мужчина напал с ножом на жителей Уфы

Известно состояние пострадавших в результате поножовщины в селе под Уфой

27 ноября 2023, 10:01
Фото: 1MI

Неизвестный мужчина напал с ножом на жителей Уфы

Ситуацию прокомментировали в региональном Минздраве.

Ранее трое человек в селе Дмитриевка пострадали от действий вооруженного мужчины. Неизвестный нанес им нескольких ножевых ранений. Инцидент произошел прямо у здания местной больницы.

Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое стабильное. Одна пациентка после осмотра медиков была отпущена домой.

Напомним, ранее в Иглинском районе девятиклассник во время празднования «Последнего звонка» напал с ножом на двух сверстников. Одним из мотивов нападения могла стать обида, так как девятиклассника не пригласили на природу после официального празднования выпускного.

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#Происшествия#Город#Башкирия#Минздрав#Новости Уфы#Нападение#Азамат Нухов
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