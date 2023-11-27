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Posted 27 ноября 2023, 14:30

Published 27 ноября 2023, 14:30

Modified 27 ноября 2023, 14:30

Updated 27 ноября 2023, 14:30

Глава «Уральской Стали» Денис Сафин поделился со студентами планами развития компании

27 ноября 2023, 14:30
Гендиректор «Уральской Стали» Денис Сафин принял участие в проекте НИТУ МИСИС «Территория успеха». Он встретился со студентами и рассказал им о работе металлургического холдинга, его социальных проектах и перспективах.

По словам Дениса Сафина, в прошлом году комбинат «Уральская Сталь» и Загорский трубный завод объединились в один металлургический холдинг. С того момента удалось добиться высоких темпов развития производства и производительности труда. В середине 2025 года комбинат запустит несколько крупных проектов одновременно. К тому времени производительность компании вырастет с 1,5 миллиона до 2,5 миллиона тонн выплавляемой стали. Сумма инвестиций в следующие пять лет составит 150 миллиардов рублей, передает 56orb.ru.

«Будет создано более 2000 новых рабочих мест. И здесь мы очень рассчитываем на студентов МИСИС, которые присоединятся к нашей команде», — сказал Денис Сафин.

Он обратил внимание студентов на вклад «Уральской Стали» в развитие инфраструктуры города присутствия — Новотроицка Оренбургской области. Компания поддерживает городские инициативы и занимается повышением уровня жизни местных жителей. Например, уже в 2024 году в городе планируется сдать 25 готовых, напечатанных на строительном 3D-принтере домов для сотрудников компании. Также Сафин рассказал о технологическом развитии холдинга, отметив высокий уровень автоматизации процессов и внедрение инновационных решений на производстве.

Денис Сафин отметил высокую значимость металлургии для роста экономики России и пригласил учащихся на экскурсию по заводам холдинга, чтобы они погрузились в атмосферу работы современного производства, оценили инновационные решения и получили мотивацию для профессиональных свершений.

В завершение встречи он сформулировал для студентов три самых важных правила успеха и развития лидерских качеств: «Постоянно учись, много работай, четко разбирайся в том, что ты делаешь».

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