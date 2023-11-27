Глава «Уральской Стали» Денис Сафин поделился со студентами планами развития компании

По словам Дениса Сафина, в прошлом году комбинат «Уральская Сталь» и Загорский трубный завод объединились в один металлургический холдинг. С того момента удалось добиться высоких темпов развития производства и производительности труда. В середине 2025 года комбинат запустит несколько крупных проектов одновременно. К тому времени производительность компании вырастет с 1,5 миллиона до 2,5 миллиона тонн выплавляемой стали. Сумма инвестиций в следующие пять лет составит 150 миллиардов рублей, передает 56orb.ru.