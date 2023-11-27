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Updated Сегодня, 12:26

Глава Башкирии предсказал, что поездка в зону СВО будет «насыщенной»

Глава Башкирии Радий Хабиров отправился на СВО

27 ноября 2023, 12:11
Фото: https://t.me/radiyhabirov/5925

Глава Башкирии предсказал, что поездка в зону СВО будет «насыщенной»

Он посетил расположение полка, составленного из добровольцев.

Радий Хабиров опубликовал кадры своего прибытия в зону СВО. Он навестил военнослужащих полка «Башкортостан».

Глава региона высказался о том, что республике удалось наладить доставку груза для бойцов. По его мнению, «парни ни в чём не нуждаются». Также он передал привет от жителей республики. В своём посте он также показал, каким образом сооружены укрепления в лагере полка.

Хабиров анонсировал дальнейшее своё пребывание в зоне боевых действий и ожидает, что «поездка будет насыщенной».

Недавно в ЦУР республики рассказали, когда мобилизованные смогут вернуться домой.

#Уфа#Новости Башкирии#Хабиров#СВО#Идэль Гумеров
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