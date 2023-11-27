Глава Башкирии Радий Хабиров отправился на СВО

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Радий Хабиров опубликовал кадры своего прибытия в зону СВО. Он навестил военнослужащих полка «Башкортостан».
Глава региона высказался о том, что республике удалось наладить доставку груза для бойцов. По его мнению, «парни ни в чём не нуждаются». Также он передал привет от жителей республики. В своём посте он также показал, каким образом сооружены укрепления в лагере полка.
Хабиров анонсировал дальнейшее своё пребывание в зоне боевых действий и ожидает, что «поездка будет насыщенной».
Недавно в ЦУР республики рассказали, когда мобилизованные смогут вернуться домой.