Филиал центра патриотического воспитания «Воин» откроют на Сахалине в 2024 году

«Приоритет системы образования в Сахалинской области — создание условий для разностороннего развития детей и реализации их потенциала. Для них доступно дополнительное образование, кванториумы, школьные театры и медиацентры, обучение БПЛА и цифровым технологиям. Военно-патриотическая подготовка — не менее важное направление подготовки ребят к взрослой жизни. Запуск на Сахалине центра „Воин“ выведет эту работу на качественно новый уровень. Мы окажем всестороннюю поддержку проекту, чтобы обеспечить высокое качество обучения юных сахалинцев и курильчан», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.