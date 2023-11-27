Филиал центра патриотического воспитания «Воин» откроют на Сахалине в 2024 году

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
О сотрудничестве в сфере патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки договорились правительство Сахалинской области и оргкомитет федерального центра. Вместе с губернатором Валерием Лимаренко подпись под соглашением поставил руководитель организации Николай Язынин.
«Приоритет системы образования в Сахалинской области — создание условий для разностороннего развития детей и реализации их потенциала. Для них доступно дополнительное образование, кванториумы, школьные театры и медиацентры, обучение БПЛА и цифровым технологиям. Военно-патриотическая подготовка — не менее важное направление подготовки ребят к взрослой жизни. Запуск на Сахалине центра „Воин“ выведет эту работу на качественно новый уровень. Мы окажем всестороннюю поддержку проекту, чтобы обеспечить высокое качество обучения юных сахалинцев и курильчан», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В рамках соглашения правительство региона и руководство центра «Воин» займутся организацией и развитием системы военно-патриотического воспитания детей и молодежи, преподаванием начальных знаний в сфере обороны и подготовки основ военной службы, повышением авторитета и престижа военной и иной государственной службы. Стороны договорились внедрять и реализовывать федеральные проекты и программы, а также гражданские инициативы в сфере патриотического воспитания.
«Подписанное соглашение о сотрудничестве расширяет географию присутствия центра „Воин“ на Дальнем Востоке. Для нас большая честь прийти на Сахалин: 2024 год должен стать для „Воина“ прорывным этапом. Мы аккумулируем опыт, накопленный в 2023 году, и продолжим работу над нашими дополнительными общеразвивающими программами, в том числе, с учетом расширения сотрудничества с учебными заведениями», — рассказал директор центра «Воин» Николай Язынин.
Уникальная черта федерального центра «Воин» — профессиональный инструкторский состав и современные программы обучения. Занятия проводят специалисты, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа, Молодежном многофункциональном патриотическом центре «Машук» и Московском педагогическом государственном университете при участии Учебного центра тактической медицины и Федерации практической стрельбы России.