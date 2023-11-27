До 200 000 рублей: Стало известно введут ли в Башкирии штрафы за склонение к абортам

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
На сегодняшний день уже в трех российских регионах были приняты законы, запрещающие и вводящие административную ответственность за склонение к абортам. Впервые закон о запрете склонения к абортам был принят в августе этого года в Мордовии. В начале ноября аналогичный закон приняли в Тверской области. Неделей ранее — в Калининградской области. Размер штрафов за нарушение данного закона варьируется от 3 000 до 200 000 рублей.
Mkset решил выяснить, рассматривают ли депутаты Курултая введение административной ответственности за склонение к абортам на территории республики.
— На данный момент эта тема у нас вообще не разрабатывается. То есть изучаем, смотрим, депутаты анализируют, погружаются в этот вопрос, но данный момент разработки каких-то нормативных актов у нас не ведется. В повестке этой темы сейчас нет. Работы именно по разработке именно нормативно-правовых актов по этому вопросу не ведется, — сообщили Mkset в пресс-службе регионального Госсобрания.
Склонение к прерыванию беременности признается «угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства». Под «склонением» в данном случае понимаются «действия по понуждению к прерыванию беременности через уговоры и обман». При этом подчеркивается, что информирование пациентов о наличии медицинских и соцпоказаний к прерыванию беременности не будет считаться склонением к аборту.
Отметим, что ранее о запрете абортов неоднократно высказывалась экс-депутат Госдумы из Башкирии Инга Юмашева, известная как активная сторонница традиционных ценностей. Так, в ноябре 2021 года Юмашева заявила, что «аборты противоречат конституции».
В частности, Юмашева аргументирует свою позицию тем, что, во-первых, «аборт — трагедия в жизни женщины, следствием которой является убийство нерожденного ребенка — человека». Во-вторых, «наука давно предоставила нам доказательства того, что ребенок в утробе матери — это уже жизнь, это живое существо, которое само развивается и способно реагировать на внешнее воздействие, на звуки».
В мае того же года экс-депутат предложила ужесточить наказания за пропаганду ЛГБТ и радикального феминизма в социальных сетях. Кроме того, к деструктивному контенту она отнесла секс-просвещение, пропаганду ранних сексуальных отношений, пропаганду и популяризацию безопасности абортов.
Об абортах также высказывалась другая известная чиновница из Башкирии — глава министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова. Так, в 2020 году заявила, что наиболее эффективным методом повышения уровня рождаемости является психологическая помощь женщинам, желающим сделать аборт. Помимо этого, Минсемьи также предложило повысить рождаемость за счёт привлечения мигрантов.
По данным Башстата, в Башкирии за девять месяцев 2023 года показатели рождаемости упали на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель рождаемости в республике находится на уровне 8,9 на 1 000 населения. При этом 30 муниципалитетах значения оказались ниже, чем в среднем по региону, в остальных 33 — выше.
Примечательно, что количество абортов в республике за минувшие несколько лет снизилось. По информации регионального Минздрава, в 2020 году по республике на каждую 1 000 женщин приходилось 10 абортов, в 2021 году показать снизился до 9,3, в 2022 — 8,9 случая на каждую 1 000 женщин фертильного возраста. Всего в Башкирии в 2022 году было зарегистрировано 8 119 прерываний беременности.