До 200 000 рублей: Стало известно введут ли в Башкирии штрафы за склонение к абортам

На сегодняшний день уже в трех российских регионах были приняты законы, запрещающие и вводящие административную ответственность за склонение к абортам. Впервые закон о запрете склонения к абортам был принят в августе этого года в Мордовии. В начале ноября аналогичный закон приняли в Тверской области. Неделей ранее — в Калининградской области. Размер штрафов за нарушение данного закона варьируется от 3 000 до 200 000 рублей.