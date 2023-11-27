Частушки из-за ям на дорогах, учителя Уфы — не рабы, падение рождаемости в Башкирии

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Жители Благоварского района оригинально подошли к освещению проблемы — они записали видеообращение к Хабирову с просьбой отремонтировать дорогу. Её, по словам граждан, не приводили в порядок более 30 лет. Чтобы вопрос сдвинулся с мёртвой точки, они нарядились в Деда Мороза, Снегурочку, взяли музыкальные инструменты и под аккомпанемент спели частушки. Благо, строчки приличные.
В Башкирии падает рождаемость. Самый отстающий муниципалитет — Фёдоровский район. Мальчиков в регионе рождается немного больше, чем девочек — 13 853 на 13 170.
Учитель из Уфы написал гневный комментарий под постом Хабирова с прямым посылом: «Мы — не рабы, рабы — не мы!». Причиной его негодования стали субботники, на которые выгнали педработников в минувшие выходные. Мы поговорили с ним и убедились — учителей злить нельзя.
Под Уфой возле больницы мужик напал с ножом на троих. Двое — в стабильном тяжёлом состоянии, одна пациентка отпущена домой. Что стало причиной нападения, неизвестно, но полиция доставила в отдел полиции 38-летнего гражданина.
В Башкирии вновь задумались об аэродромах, которые оказались никому не нужными десятки лет назад. В министерстве транспорта планируют обследовать имеющиеся площадки, определить уровень трат. А там — глядишь, и появятся рейсы из Сибая в Нефтекамск. Или всё закончится так же, как в 2010 году — самолёт совершил технический рейс из Уфы в Нефтекамск, но этот рейс оказался последним. А деньги были освоены.