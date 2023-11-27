Частушки из-за ям на дорогах, учителя Уфы — не рабы, падение рождаемости в Башкирии

В Башкирии вновь задумались об аэродромах, которые оказались никому не нужными десятки лет назад. В министерстве транспорта планируют обследовать имеющиеся площадки, определить уровень трат. А там — глядишь, и появятся рейсы из Сибая в Нефтекамск. Или всё закончится так же, как в 2010 году — самолёт совершил технический рейс из Уфы в Нефтекамск, но этот рейс оказался последним. А деньги были освоены.