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Posted 27 ноября 2023, 17:15

Published 27 ноября 2023, 17:15

Modified 27 ноября 2023, 17:17

Updated 27 ноября 2023, 17:17

Частушки из-за ям на дорогах, учителя Уфы — не рабы, падение рождаемости в Башкирии

Частушки из-за ям на дорогах, учителя Уфы — не рабы, падение рождаемости в Башкирии

27 ноября 2023, 17:15
Фото: 1MI.
Главные события Уфы и республики 27 ноября — в дайджесте Mkset.ru.

Жители Благоварского района оригинально подошли к освещению проблемы — они записали видеообращение к Хабирову с просьбой отремонтировать дорогу. Её, по словам граждан, не приводили в порядок более 30 лет. Чтобы вопрос сдвинулся с мёртвой точки, они нарядились в Деда Мороза, Снегурочку, взяли музыкальные инструменты и под аккомпанемент спели частушки. Благо, строчки приличные.

В Башкирии падает рождаемость. Самый отстающий муниципалитет — Фёдоровский район. Мальчиков в регионе рождается немного больше, чем девочек — 13 853 на 13 170.

Учитель из Уфы написал гневный комментарий под постом Хабирова с прямым посылом: «Мы — не рабы, рабы — не мы!». Причиной его негодования стали субботники, на которые выгнали педработников в минувшие выходные. Мы поговорили с ним и убедились — учителей злить нельзя.

Под Уфой возле больницы мужик напал с ножом на троих. Двое — в стабильном тяжёлом состоянии, одна пациентка отпущена домой. Что стало причиной нападения, неизвестно, но полиция доставила в отдел полиции 38-летнего гражданина.

В Башкирии вновь задумались об аэродромах, которые оказались никому не нужными десятки лет назад. В министерстве транспорта планируют обследовать имеющиеся площадки, определить уровень трат. А там — глядишь, и появятся рейсы из Сибая в Нефтекамск. Или всё закончится так же, как в 2010 году — самолёт совершил технический рейс из Уфы в Нефтекамск, но этот рейс оказался последним. А деньги были освоены.

#Идэль Гумеров#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
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