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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В Башкирии медучреждения ищут поставщика офисной бумаги за 2 млн рублей

Больницы Башкирии хотят закупиться бумагой на 2 млн рублей

27 ноября 2023, 10:32
Фото: 1MI

В Башкирии медучреждения ищут поставщика офисной бумаги за 2 млн рублей

Медучреждения запросили более 5 тысяч пачек.

Ряд медучреждений Башкирии собирается закупиться бумагой на следующий год. Начальная цена контракта — 2 млн 627 рублей.

Речь идёт о 5005 пачках бумаги, в которой нуждаются 5 больниц — Сибайская центральная городская, Баймакская центральная городская, Зилаирская центральная районная, Акъярская центральная районная, Аскаровская центральная районная. Больше всего требуется медикам в Сибае — им нужно 4 тысячи пачек.

В описании, размещённом на сайте госзакупок, говорится, что бумага должна быть формата А4 белого цвета. В пачке не должно быть меньше 500 листов.

Закупку оплатят из бюджетов медучреждений.

#Экономика#Госзакупки#Новости Башкирии#Сибай#Идэль Гумеров#Абзелиловский район#Хайбуллинский район#Баймак#Зилаир
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