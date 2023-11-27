Больницы Башкирии хотят закупиться бумагой на 2 млн рублей

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Ряд медучреждений Башкирии собирается закупиться бумагой на следующий год. Начальная цена контракта — 2 млн 627 рублей.
Речь идёт о 5005 пачках бумаги, в которой нуждаются 5 больниц — Сибайская центральная городская, Баймакская центральная городская, Зилаирская центральная районная, Акъярская центральная районная, Аскаровская центральная районная. Больше всего требуется медикам в Сибае — им нужно 4 тысячи пачек.
В описании, размещённом на сайте госзакупок, говорится, что бумага должна быть формата А4 белого цвета. В пачке не должно быть меньше 500 листов.
Закупку оплатят из бюджетов медучреждений.