Более 40 км водопровода заменили в Сахалинской области в 2023 году

«Раньше часто случались порывы, и мы сталкивались с тем, что в домах не было воды. Нам обещали, что проблема будет решена и вот в этом году ремонт добрался до нас. Надеемся, что после замены сетей таких проблем не будет», — рассказала жительница Холмска Маргарита Галушина.