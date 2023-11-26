В Башкирии спасли провалившегося под лед ребёнка и мужчину

Накануне, в Куюргазинском районе спасатели из Госкомитета РБ по ЧС провели профилактический рейд возле пруда у села Ермолаево. Во время рейда они спасли ребенка, 2010 года рождения, который провалился под лед в 50 метрах от берега, когда переходил пруд с одного берега на другой. Сотрудники эвакуировали ребенка из воды, провели беседу с ним и передали родителям.