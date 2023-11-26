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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:15

В Башкирии спасли провалившегося под лед ребёнка и мужчину

В Башкирии спасли провалившегося под лед ребёнка и мужчину

26 ноября 2023, 05:13
Фото: https://web.telegram.org/k/#@goskomitet_rb_po_chs
Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Накануне, в Куюргазинском районе спасатели из Госкомитета РБ по ЧС провели профилактический рейд возле пруда у села Ермолаево. Во время рейда они спасли ребенка, 2010 года рождения, который провалился под лед в 50 метрах от берега, когда переходил пруд с одного берега на другой. Сотрудники эвакуировали ребенка из воды, провели беседу с ним и передали родителям.

Немного позже они заметили мужчину, 1993 года рождения, который провалился под лед по пояс в 15 метрах от берега, когда переходил пруд. Спасатели успешно эвакуировали мужчину и провели с ним профилактическую беседу.

Ранее Mkset сообщал о рыбаках, которые провалились под лёд в Благовещенском районе на озере Абызово. В сети было опубликовано видео как пара мужчин провалилась под лед. Свидетели этого инцидента оказали помощь и смогли вытащить рыбаков собственными силами. Позже, пресс-служба МЧС России по РБ опровергла эту информацию, указав, что инцидент произошёл в Мурманской области.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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