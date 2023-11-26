В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Артёмом Ференчуком

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Сегодня в Мелеузе прощались с разведчиком-снайпером, рядовым Артемом Ференчуком. Прощание прошло перед зданием городского Дворца культуры. Чиновник сообщил, что боец погиб героически при исполнении воинского долга.
Артем Ференчук родился в Оренбурге в октябре 1991 года, а затем семья переехала в Башкирию в 1994 году. После службы во флоте, Артем работал неофициально, мастером художественного тату.
В марте 9-го числа он заключил контракт на службу в СВО, где погиб 2 ноября в ходе наступательных боев в Андреевке в ДНР. Посмертно его наградили Орденом Мужества.
Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Вадимом Хисмаевым. Уроженец деревни Алексеевка больше года с честью выполнял боевые задачи в зоне СВО. Вадим Хисмаев отправился в зону СВО в октябре 2022 года.