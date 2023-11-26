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Updated Сегодня, 09:50

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Артёмом Ференчуком

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Артёмом Ференчуком

26 ноября 2023, 09:48
Фото: 1MI
Глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов сообщил о печальной утрате у себя в соцсетях.

Сегодня в Мелеузе прощались с разведчиком-снайпером, рядовым Артемом Ференчуком. Прощание прошло перед зданием городского Дворца культуры. Чиновник сообщил, что боец погиб героически при исполнении воинского долга.

Артем Ференчук родился в Оренбурге в октябре 1991 года, а затем семья переехала в Башкирию в 1994 году. После службы во флоте, Артем работал неофициально, мастером художественного тату.

В марте 9-го числа он заключил контракт на службу в СВО, где погиб 2 ноября в ходе наступательных боев в Андреевке в ДНР. Посмертно его наградили Орденом Мужества.

Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Вадимом Хисмаевым. Уроженец деревни Алексеевка больше года с честью выполнял боевые задачи в зоне СВО. Вадим Хисмаев отправился в зону СВО в октябре 2022 года.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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