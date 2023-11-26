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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

В Башкирии потеплеет до +5 градусов

В Башкирии потеплеет до +5 градусов

26 ноября 2023, 07:59
Фото: 1MI
Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на начало новой рабочей недели.

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде на начало новой недели.

Так, сегодня по всей республике ожидается мокрый снег, в некоторых районах возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололед. Дневная температура воздуха не превысит +4 градусов.

В понедельник и вторник, 27 и 28 ноября, ожидается небольшой мокрый снег и местами порывистый ветер. Ночью температура опустится до -1°, -6°, а днем составит примерно -1°, +5°.

#Общество#Башкирия#Погода#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Новости Уфы#Погода в Уфе#Виалина Ахсанова
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