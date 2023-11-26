В Башкирии потеплеет до +5 градусов

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде на начало новой недели.
Так, сегодня по всей республике ожидается мокрый снег, в некоторых районах возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололед. Дневная температура воздуха не превысит +4 градусов.
В понедельник и вторник, 27 и 28 ноября, ожидается небольшой мокрый снег и местами порывистый ветер. Ночью температура опустится до -1°, -6°, а днем составит примерно -1°, +5°.