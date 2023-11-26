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Updated Сегодня, 10:45

В Башкирии по факту ДТП, в котором погибла семья возбудили два уголовных дела

В Башкирии по факту ДТП, в котором погибла семья возбудили два уголовных дела

26 ноября 2023, 10:42
Фото: https://web.telegram.org/k/#@goskomitet_rb_po_chs
Следственные органы считают, что женщина и администрация муниципалитета несут ответственность за произошедшую аварию. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Башкирии.

В результате аварии в Белорецком районе, в которой погибли женщина и её двое малолетних детей, были возбуждены два уголовных дела.

Согласно информации Следственного комитета Республики Башкортостан, у женщины были отобраны водительские права. Она потеряла контроль на мосту и съехала с него, автомобиль перевернулся в реке. Уголовное дело было возбуждено из-за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля. Следственный комитет также планирует привлечь к ответственности местные власти в связи с этим инцидентом.

Правоохранительные органы считают, что авария произошла из-за ненадлежащего выполнения обязанностей администрацией Белорецкого района по обеспечению безопасности движения через реку в село Азнагулово и ограничению проезда автомобилей по пешеходному мосту.

Напомним, что накануне Mkset сообщал о инциденте. В реку Белую вылетел автомобиль Skoda возле деревни Азнагулово. Женщина погибла немедленно, ее 6-летняя дочь и 5-летний сын оказались захлебнувшимися в воде. Важно отметить, что произошло это на пешеходном мосту.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Авария#Смертельное ДТП#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Смерть ребенка#Виалина Ахсанова
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