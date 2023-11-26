В Башкирии по факту ДТП, в котором погибла семья возбудили два уголовных дела

Согласно информации Следственного комитета Республики Башкортостан, у женщины были отобраны водительские права. Она потеряла контроль на мосту и съехала с него, автомобиль перевернулся в реке. Уголовное дело было возбуждено из-за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля. Следственный комитет также планирует привлечь к ответственности местные власти в связи с этим инцидентом.