В Башкирии по факту ДТП, в котором погибла семья возбудили два уголовных дела

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В результате аварии в Белорецком районе, в которой погибли женщина и её двое малолетних детей, были возбуждены два уголовных дела.
Согласно информации Следственного комитета Республики Башкортостан, у женщины были отобраны водительские права. Она потеряла контроль на мосту и съехала с него, автомобиль перевернулся в реке. Уголовное дело было возбуждено из-за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля. Следственный комитет также планирует привлечь к ответственности местные власти в связи с этим инцидентом.
Правоохранительные органы считают, что авария произошла из-за ненадлежащего выполнения обязанностей администрацией Белорецкого района по обеспечению безопасности движения через реку в село Азнагулово и ограничению проезда автомобилей по пешеходному мосту.
Напомним, что накануне Mkset сообщал о инциденте. В реку Белую вылетел автомобиль Skoda возле деревни Азнагулово. Женщина погибла немедленно, ее 6-летняя дочь и 5-летний сын оказались захлебнувшимися в воде. Важно отметить, что произошло это на пешеходном мосту.