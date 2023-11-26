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В Башкирии легковушка вылетела с дороги: известны подробности

В Башкирии легковушка вылетела с дороги: известны подробности

26 ноября 2023, 08:51
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Сотрудники МЧС России развернули мобильный пункт обогрева на трассе М5 Урал, где ранее возникли проблемы с проездом автотранспорта из-за непогоды.

В пути к месту постоянной дислокации они заметили, что легковой автомобиль Лада 15 вылетел с трассы и завалился набок между деревней Фаткуллино и поселком Улу-Теляк в Иглинском районе. Другие автомобилисты уже пытались помочь, но безуспешно.

Сотрудники осмотрели водителя и убедились, что он не нуждается в медицинской помощи. Пассажиров в машине не было. После того как им удалось зацепить автомобиль, они вытащили его на дорогу. Водитель благодарил за помощь, и МЧС приступили к своим обязанностям, отправившись дальше.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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