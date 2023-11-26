В Башкирии легковушка вылетела с дороги: известны подробности

Сотрудники осмотрели водителя и убедились, что он не нуждается в медицинской помощи. Пассажиров в машине не было. После того как им удалось зацепить автомобиль, они вытащили его на дорогу. Водитель благодарил за помощь, и МЧС приступили к своим обязанностям, отправившись дальше.