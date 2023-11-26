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В Башкирии 31-летний мужчина оказался в реанимации после пожара в жилом доме

В Башкирии 31-летний мужчина оказался в реанимации после пожара в жилом доме

26 ноября 2023, 11:42
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ.
Дознаватель МЧС России выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ

Вечером 25 ноября в многоквартирном доме по улице Ленина в Салавате загорелось домашнее имущество, в результате которого пострадал один человек. 31-летний мужчина получил отравление дымом и на данным момент находится в реанимации.

Сотрудники МЧС России спасли троих взрослых, эвакуируя их по лестничным маршам, еще четверым удалось самостоятельно покинуть здание.

Пожар был ликвидирован 7 огнеборцами с помощью 3 единиц техники за 17 минут. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Дознаватель МЧС России расследует обстоятельства произошедшего.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пожар с пострадавшим#Виалина Ахсанова#Ликвидация пожара
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