В Башкирии 31-летний мужчина оказался в реанимации после пожара в жилом доме

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Вечером 25 ноября в многоквартирном доме по улице Ленина в Салавате загорелось домашнее имущество, в результате которого пострадал один человек. 31-летний мужчина получил отравление дымом и на данным момент находится в реанимации.
Сотрудники МЧС России спасли троих взрослых, эвакуируя их по лестничным маршам, еще четверым удалось самостоятельно покинуть здание.
Пожар был ликвидирован 7 огнеборцами с помощью 3 единиц техники за 17 минут. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Дознаватель МЧС России расследует обстоятельства произошедшего.