Топ-5 районов Уфы с самым высоким уровнем трудоустройства

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
По данным регионального управления Минтруда, уровень трудоустройства оценен органами службы занятости в районах Уфы. Статистика актуальна на 1 ноября.
На первом месте оказался Демский район, где уровень трудоустройства достиг 68,8%. Орджоникидзевский район занял второе место с показателем 68,7%, а Топ-3 замыкает Ленинский район, где уровень трудоустройства составил 64,1%.
Четвертое место занял Октябрьский район, где уровень трудоустройства составил 57,2%. Топ-5 замыкает Калининский район, где показатель достиг 54%.
Ранее Mkset сообщал в каких районах Уфы проще всего найти работу. Согласно статистике, самым «трудоустроенным» районом стал Орджоникидзевский с уровнем трудоустройства 73,1%. На втором месте расположился Демский район с показателем 70,3%. Лидеры замкнул Ленинский район, где уровень трудоустройства составил 63%.