Топ-5 районов Уфы с самым высоким уровнем трудоустройства

Ранее Mkset сообщал в каких районах Уфы проще всего найти работу. Согласно статистике, самым «трудоустроенным» районом стал Орджоникидзевский с уровнем трудоустройства 73,1%. На втором месте расположился Демский район с показателем 70,3%. Лидеры замкнул Ленинский район, где уровень трудоустройства составил 63%.