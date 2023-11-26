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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Названы районы Уфы с высоким уровнем трудоустройства

Топ-5 районов Уфы с самым высоким уровнем трудоустройства

26 ноября 2023, 06:04
Фото: 1MI

Названы районы Уфы с высоким уровнем трудоустройства

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан проанализировало уровень занятости населения в Уфе.

По данным регионального управления Минтруда, уровень трудоустройства оценен органами службы занятости в районах Уфы. Статистика актуальна на 1 ноября.

На первом месте оказался Демский район, где уровень трудоустройства достиг 68,8%. Орджоникидзевский район занял второе место с показателем 68,7%, а Топ-3 замыкает Ленинский район, где уровень трудоустройства составил 64,1%.

Четвертое место занял Октябрьский район, где уровень трудоустройства составил 57,2%. Топ-5 замыкает Калининский район, где показатель достиг 54%.

Ранее Mkset сообщал в каких районах Уфы проще всего найти работу. Согласно статистике, самым «трудоустроенным» районом стал Орджоникидзевский с уровнем трудоустройства 73,1%. На втором месте расположился Демский район с показателем 70,3%. Лидеры замкнул Ленинский район, где уровень трудоустройства составил 63%.

#Общество#Город#Башкирия#Статистика#Новости Башкирии#Новости Уфы#Трудоустройство#Виалина Ахсанова
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