mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Озвучены самые редкие и самые популярные имена новорожденных в Башкирии

Озвучены самые редкие и самые популярные имена новорожденных в Башкирии

26 ноября 2023, 12:45
Фото: Midjourney
Жители республики все чаще стали выбирать для своих малышей весьма необычные имена.

В Башкирии 26 ноября были опубликованы данные о самых необычных именах, записанных в реестре ЗАГС. За период с начала 2023 года и по сегодняшний день «тройка» безусловных лидеров среди мужских имен — Амир, Марк и Тимур. Амиров в республике родилось 515, Марков 373, а Тимуров 365.

Самые популярные имена у девочек — Ева, Амина и София. За 2023 год на свет в Башкирии появилось 373 девочек с именем Ева, 419 Амины и 381 Софии.

Среди мужских имен особенно выделяются Сэйф, Мусо, Златан, Самрау и Рамиз, а среди женских — Тиана, Наина, Мирама, Стифания и Элалия.

Ранее Mkset сообщал о необычных именах в начале ноября. Так самым редкими именами для мальчиков стали Маркелл, Фидель, Музаффар, Матео и Амелия. Среди девочек выделялись такие имена как Леся, Виола, Альфира, Айгерим и Айгузаль.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#ЗАГС
Подпишитесь
«Это ад притворился городом»: пять жутких городских легенд Уфы
Вчера, 08:38
В Башкирии назначили министра жилищно-коммунального хозяйства
Вчера, 05:44
В Башкирии в эти выходные ожидается резкое потепление со снегопадом
Вчера, 07:35
В Уфе установили елку на площади им. Орджоникидзе
Вчера, 12:46
Роспотребнадзор РБ поддержал ограничение на использование смартфонов в школах
Вчера, 11:08
ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей
24 ноября, 10:32