Озвучены самые редкие и самые популярные имена новорожденных в Башкирии

В Башкирии 26 ноября были опубликованы данные о самых необычных именах, записанных в реестре ЗАГС. За период с начала 2023 года и по сегодняшний день «тройка» безусловных лидеров среди мужских имен — Амир, Марк и Тимур. Амиров в республике родилось 515, Марков 373, а Тимуров 365.