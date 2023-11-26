Озвучены самые редкие и самые популярные имена новорожденных в Башкирии

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В Башкирии 26 ноября были опубликованы данные о самых необычных именах, записанных в реестре ЗАГС. За период с начала 2023 года и по сегодняшний день «тройка» безусловных лидеров среди мужских имен — Амир, Марк и Тимур. Амиров в республике родилось 515, Марков 373, а Тимуров 365.
Самые популярные имена у девочек — Ева, Амина и София. За 2023 год на свет в Башкирии появилось 373 девочек с именем Ева, 419 Амины и 381 Софии.
Среди мужских имен особенно выделяются Сэйф, Мусо, Златан, Самрау и Рамиз, а среди женских — Тиана, Наина, Мирама, Стифания и Элалия.
Ранее Mkset сообщал о необычных именах в начале ноября. Так самым редкими именами для мальчиков стали Маркелл, Фидель, Музаффар, Матео и Амелия. Среди девочек выделялись такие имена как Леся, Виола, Альфира, Айгерим и Айгузаль.