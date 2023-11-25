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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 10:30

В школе башкирского села Амзя открылся центр «Точка роста»

В школе башкирского села Амзя открылся центр «Точка роста»

25 ноября 2023, 09:20
Фото: Midjourney
Образовательный центр «Точка роста» открыли на базе школы башкирского села Амзя. Он создан в ходе реализации национального проекта «Образование».

Центр разместился на втором этаже учреждения. Помещения «Точки роста» — кабинеты физики и химии, а также зона отдыха. В учебных кабинетах установлена функциональная мебель: эргономичные стулья, регулируемые столы, 3D-оборудование для робототехники.

Для школьников созданы условия, которые позволяют полностью погрузиться в процесс обучения. В учреждение приобрели приборы, отвечающие современным требованиям, которые превращают привычные уроки физики, химии, биологии в увлекательнейшие занятия. Все педагоги центра прошли профессиональную подготовку и обучение по использованию оборудования. В центре «Точка роста» ребята будут готовиться к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях и форумах.

— Для школьников, проживающих в сельской местности, центр «Точка роста» становится проводником новых технологий и дает огромные возможности для развития. Новая образовательная площадка поможет многим из них не только повысить уровень знаний, но и определиться с профессиональными предпочтениями, — отметила руководитель центра, заместитель директора по учебной работе школы Зарина Сунарчина.

Нацпроект «Образование» призван создать условия, чтобы у всех детей и подростков России были равные возможности для максимального раскрытия потенциала. По всей стране строят и модернизируют школы, колледжи, техникумы, а также оснащают их современным оборудованием. Система бесплатного дополнительного образования развивается за счет расширения сети технопарков «Кванториум», центров цифрового развития «IT-куб» и образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», региональных филиалов центра для одаренных детей «Сириус».

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Башкортостан
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