В школе башкирского села Амзя открылся центр «Точка роста»

Нацпроект «Образование» призван создать условия, чтобы у всех детей и подростков России были равные возможности для максимального раскрытия потенциала. По всей стране строят и модернизируют школы, колледжи, техникумы, а также оснащают их современным оборудованием. Система бесплатного дополнительного образования развивается за счет расширения сети технопарков «Кванториум», центров цифрового развития «IT-куб» и образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», региональных филиалов центра для одаренных детей «Сириус».