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В межвузовском кампусе Уфы откроется Центр трансфера технологий

В межвузовском кампусе Уфы откроется Центр трансфера технологий

25 ноября 2023, 04:50
Фото: 1MI

В межвузовском кампусе Уфы откроется Центр трансфера технологий

Центр трансфера технологий Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) расположится в IQ-парке Межвузовского студенческого кампуса мирового уровня, который откроется в Уфе в декабре 2023 года.

Новая структура призвана решать задачи, главная из которых — выстраивание долгосрочного сотрудничества университета с предприятиями реального сектора экономики, об этом сообщили в пресс-службе УУНиТ.

Деятельность центра будет осуществляться при поддержке гранта Минобрнауки РФ по нацпроекту «Наука и университеты».

— Важнейшей частью деятельности центров трансфера технологий и неотъемлемой частью политики современных университетов по коммерциализации разработок и их внедрению в реальный сектор экономики является взаимодействие с индустриальными партнерами. И работа в этом направлении идет на постоянной основе, — пояснил ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.

В октябре текущего года состоялись В2В-переговоры с представителями промышленных предприятий страны. Участие в бирже контактов приняли 40 компаний от Башкортостана, а также руководители и собственники фирм нефтехимической отрасли из Санкт-Петербурга, Ростова, Воронежа, Иркутска, Кузбасса, Екатеринбурга, Самары, Уфы и Волгограда. Для них сотрудники Центра презентовали возможности вуза по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

— Иркутская нефтяная компания уже предложила нам хорошие перспективы для сотрудничества с нашими химиками. Интересных запросов очень много, причем как на разработку и внедрение инноваций, так и на реинжиниринг готовых зарубежных инженерных решений. Диапазон запросов также очень широк и включал, в том числе, маркетинговые и социальные исследования, — рассказал заместитель директора Центра трансфера технологий УУНиТ Тимур Разяпов.

Главная цель нацпроекта «Наука и университеты» — вывести Россию в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных областях. Создаются условия, чтобы ученым было комфортно жить и работать в нашей стране, большое внимание также уделяется популяризации науки, чтобы привлечь в эту сферу молодежь. Запущена программа по созданию сети современных кампусов. Исследователей обеспечивают передовым оборудованием и инфраструктурой, в том числе уникальными установками класса «мегасайенс» и новыми научными судами. Вузы, НИИ и бизнес приглашают участвовать в совместных проектах, что позволяет быстрее и эффективнее использовать передовые открытия на благо развития страны.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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