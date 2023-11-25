В межвузовском кампусе Уфы откроется Центр трансфера технологий

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 05:49
Новая структура призвана решать задачи, главная из которых — выстраивание долгосрочного сотрудничества университета с предприятиями реального сектора экономики, об этом сообщили в пресс-службе УУНиТ.
Деятельность центра будет осуществляться при поддержке гранта Минобрнауки РФ по нацпроекту «Наука и университеты».
— Важнейшей частью деятельности центров трансфера технологий и неотъемлемой частью политики современных университетов по коммерциализации разработок и их внедрению в реальный сектор экономики является взаимодействие с индустриальными партнерами. И работа в этом направлении идет на постоянной основе, — пояснил ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.
В октябре текущего года состоялись В2В-переговоры с представителями промышленных предприятий страны. Участие в бирже контактов приняли 40 компаний от Башкортостана, а также руководители и собственники фирм нефтехимической отрасли из Санкт-Петербурга, Ростова, Воронежа, Иркутска, Кузбасса, Екатеринбурга, Самары, Уфы и Волгограда. Для них сотрудники Центра презентовали возможности вуза по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
— Иркутская нефтяная компания уже предложила нам хорошие перспективы для сотрудничества с нашими химиками. Интересных запросов очень много, причем как на разработку и внедрение инноваций, так и на реинжиниринг готовых зарубежных инженерных решений. Диапазон запросов также очень широк и включал, в том числе, маркетинговые и социальные исследования, — рассказал заместитель директора Центра трансфера технологий УУНиТ Тимур Разяпов.
Главная цель нацпроекта «Наука и университеты» — вывести Россию в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных областях. Создаются условия, чтобы ученым было комфортно жить и работать в нашей стране, большое внимание также уделяется популяризации науки, чтобы привлечь в эту сферу молодежь. Запущена программа по созданию сети современных кампусов. Исследователей обеспечивают передовым оборудованием и инфраструктурой, в том числе уникальными установками класса «мегасайенс» и новыми научными судами. Вузы, НИИ и бизнес приглашают участвовать в совместных проектах, что позволяет быстрее и эффективнее использовать передовые открытия на благо развития страны.