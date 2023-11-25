В Белорецком районе Башкирии столкнулись две «Лады» — погиб один из водителей

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:09
Авария произошла сегодня, 25 ноября, около 8 часов утра на 183 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, 65-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» столкнулся со встречной «Ладой Ларгус».
В результате ДТП водитель «Гранты» от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажирка госпитализирована. В «Ладе Ларгус» находилось три пассажира.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
За минувшие сутки на территории Уфы сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 35 ДТП, в двух авариях пострадали два человека.