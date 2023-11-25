mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Белорецком районе Башкирии столкнулись две «Лады» — погиб один из водителей

В Белорецком районе Башкирии столкнулись две «Лады» — погиб один из водителей

25 ноября 2023, 10:02
Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РБ
Сотрудники полиции Белорецкого района устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим после столкновения двух автомобилей.

Авария произошла сегодня, 25 ноября, около 8 часов утра на 183 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, 65-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» столкнулся со встречной «Ладой Ларгус».

В результате ДТП водитель «Гранты» от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажирка госпитализирована. В «Ладе Ларгус» находилось три пассажира.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

За минувшие сутки на территории Уфы сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 35 ДТП, в двух авариях пострадали два человека.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
«Это ад притворился городом»: пять жутких городских легенд Уфы
Сегодня, 08:38
Двух министров правительства Башкирии отправили в отставку
Вчера, 13:38
В Башкирии в эти выходные ожидается резкое потепление со снегопадом
Сегодня, 07:35
В Уфе установлено больше сотни дорожных камер: Известны адреса
23 ноября, 05:10
Стало известно, в каких муниципалитетах Башкирии чаще всего отравлялись наркотиками
23 ноября, 09:16
ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей
Вчера, 10:32