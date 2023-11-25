В Белорецком районе Башкирии столкнулись две «Лады» — погиб один из водителей

Авария произошла сегодня, 25 ноября, около 8 часов утра на 183 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, 65-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» столкнулся со встречной «Ладой Ларгус».