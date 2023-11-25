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В Башкортостане 707 человек получили образовательные сертификаты

В Башкортостане 707 человек получили образовательные сертификаты

25 ноября 2023, 10:30
Фото: 1MI
В текущем году в Башкортостане выдано 707 образовательных сертификатов на общую сумму 11 млн рублей.

Право на получение сертификатов на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование имеют граждане, состоящие на учете в центрах занятости, женщины, находящиеся в декретном отпуске, пенсионеры, желающие продолжить свою трудовую деятельность, а также участники СВО и члены их семей. Участники СВО и члены их семей получили 201 сертификат. Из 707 граждан, получивших образовательные сертификаты, 481 уже завершили обучение.

Основная цель выдачи образовательных сертификатов — повышение конкурентоспособности на рынке труда. В 2023 году на эти цели предусмотрено 13,4 млн. рублей из регионального бюджета.

— Прокачать имеющиеся профессиональные навыки или получить новые можно посредством службы занятости. Бесплатно отучиться можно в рамках национального проекта «Демография», через Учебный центр государственной службы занятости населения, а также с помощью образовательного сертификата. Сумма сертификата для участников СВО и членов их семей составляет 50 000 рублей, для остальных категорий граждан — 20 000 рублей, — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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