В Башкортостане 707 человек получили образовательные сертификаты

Право на получение сертификатов на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование имеют граждане, состоящие на учете в центрах занятости, женщины, находящиеся в декретном отпуске, пенсионеры, желающие продолжить свою трудовую деятельность, а также участники СВО и члены их семей. Участники СВО и члены их семей получили 201 сертификат. Из 707 граждан, получивших образовательные сертификаты, 481 уже завершили обучение.