В Башкортостане 707 человек получили образовательные сертификаты

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Право на получение сертификатов на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование имеют граждане, состоящие на учете в центрах занятости, женщины, находящиеся в декретном отпуске, пенсионеры, желающие продолжить свою трудовую деятельность, а также участники СВО и члены их семей. Участники СВО и члены их семей получили 201 сертификат. Из 707 граждан, получивших образовательные сертификаты, 481 уже завершили обучение.
Основная цель выдачи образовательных сертификатов — повышение конкурентоспособности на рынке труда. В 2023 году на эти цели предусмотрено 13,4 млн. рублей из регионального бюджета.
— Прокачать имеющиеся профессиональные навыки или получить новые можно посредством службы занятости. Бесплатно отучиться можно в рамках национального проекта «Демография», через Учебный центр государственной службы занятости населения, а также с помощью образовательного сертификата. Сумма сертификата для участников СВО и членов их семей составляет 50 000 рублей, для остальных категорий граждан — 20 000 рублей, — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.