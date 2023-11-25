В Башкирии в эти выходные ожидается резкое потепление со снегопадом

25 ноября ночью местами сильный снег, метель, днем — местами гололед, налипание на мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежны накат, гололедица. Ночью и утром местами усиление ветра до 15-20м/с. Ухудшение видимости в явлениях до 500-1000м.