В Башкирии в эти выходные ожидается резкое потепление со снегопадом

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Как уточняет Башгидрометцентр, регион будет в теплом секторе циклона, юго-западными потоками сюда сместится очередная порция субтропического тепла.
25 ноября ночью местами сильный снег, метель, днем — местами гололед, налипание на мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежны накат, гололедица. Ночью и утром местами усиление ветра до 15-20м/с. Ухудшение видимости в явлениях до 500-1000м.
26 ноября температура воздуха повысится ночью до 0…-5°, днем до +3…-2°. Смена воздушных масс будет сопровождаться осадками различной интенсивности в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, гололедными явлениями.
Начало новой недели также будет теплым.
Ранее Гидрометцентр России сообщал, что ноябрь в Республике Башкортостан ожидается теплым: среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5° выше нормы (норма составляет -4,4°).