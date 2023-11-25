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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В Башкирии в эти выходные ожидается резкое потепление со снегопадом

В Башкирии в эти выходные ожидается резкое потепление со снегопадом

25 ноября 2023, 07:35

В Башкирии в эти выходные ожидается резкое потепление со снегопадом

В эти выходные, 25–26 ноября, в Башкирии потеплеет, также ожидаются снегопад и метель.

Как уточняет Башгидрометцентр, регион будет в теплом секторе циклона, юго-западными потоками сюда сместится очередная порция субтропического тепла.

25 ноября ночью местами сильный снег, метель, днем — местами гололед, налипание на мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежны накат, гололедица. Ночью и утром местами усиление ветра до 15-20м/с. Ухудшение видимости в явлениях до 500-1000м.

26 ноября температура воздуха повысится ночью до 0…-5°, днем до +3…-2°. Смена воздушных масс будет сопровождаться осадками различной интенсивности в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, гололедными явлениями.

Начало новой недели также будет теплым.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что ноябрь в Республике Башкортостан ожидается теплым: среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5° выше нормы (норма составляет -4,4°).

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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