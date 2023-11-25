В Башкирии планируют восстановить посадочные площадки для малой авиации

Также специалисты отметили, что для развития наземной авиаинфраструктуры нужно провести обследование посадочных площадок, эксплуатируемых и планируемых к строительству и эксплуатации. После — определить перечень посадочных площадок, в том числе с обоснованием инвестиций с заключением технико-ценового аудита, технико-экономического обоснования, проектной документации и др.