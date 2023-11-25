Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В Башкирии планируют восстановить посадочные площадки для малой авиации. Проект направлен на возобновление пассажирских и туристических авиаперевозок на внутренних региональных линиях, обустройство вертолетных площадок и увеличение флота воздушных судов малой авиации.
— Нужно совершенствовать нормативно-правовую базу для обеспечения эффективного развития малой авиации и авиации общего назначения. Это подразумевает образование межведомственной рабочей группы; разработку предложений по государственной поддержке и стимулированию развития малой авиации в Башкирии, — рассказал начальник отдела железнодорожного, внутреннего водного и воздушного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ Олег Гилев.
Также специалисты отметили, что для развития наземной авиаинфраструктуры нужно провести обследование посадочных площадок, эксплуатируемых и планируемых к строительству и эксплуатации. После — определить перечень посадочных площадок, в том числе с обоснованием инвестиций с заключением технико-ценового аудита, технико-экономического обоснования, проектной документации и др.
Вместе с этим спикеры предложили разработать механизмы господдержки малой авиации, усилить подготовку кадров для малой авиации, обновить и пополнить флот воздушных судов. До конца 2023 года планируется принять концептуальное решение.