mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В Башкирии планируют восстановить посадочные площадки для малой авиации

В Башкирии планируют восстановить посадочные площадки для малой авиации

25 ноября 2023, 12:12
Фото: 1MI
Варианты вовлечения неиспользуемых башкирских аэродромов в деловой оборот обсудили на XVI Международной неделе бизнеса (МНБ-2023).

В Башкирии планируют восстановить посадочные площадки для малой авиации. Проект направлен на возобновление пассажирских и туристических авиаперевозок на внутренних региональных линиях, обустройство вертолетных площадок и увеличение флота воздушных судов малой авиации.

— Нужно совершенствовать нормативно-правовую базу для обеспечения эффективного развития малой авиации и авиации общего назначения. Это подразумевает образование межведомственной рабочей группы; разработку предложений по государственной поддержке и стимулированию развития малой авиации в Башкирии, — рассказал начальник отдела железнодорожного, внутреннего водного и воздушного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ Олег Гилев.

Также специалисты отметили, что для развития наземной авиаинфраструктуры нужно провести обследование посадочных площадок, эксплуатируемых и планируемых к строительству и эксплуатации. После — определить перечень посадочных площадок, в том числе с обоснованием инвестиций с заключением технико-ценового аудита, технико-экономического обоснования, проектной документации и др.

Вместе с этим спикеры предложили разработать механизмы господдержки малой авиации, усилить подготовку кадров для малой авиации, обновить и пополнить флот воздушных судов. До конца 2023 года планируется принять концептуальное решение.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
«Это ад притворился городом»: пять жутких городских легенд Уфы
Сегодня, 08:38
В Башкирии назначили министра жилищно-коммунального хозяйства
Сегодня, 05:44
В Башкирии в эти выходные ожидается резкое потепление со снегопадом
Сегодня, 07:35
В Уфе установили елку на площади им. Орджоникидзе
Сегодня, 12:46
Роспотребнадзор РБ поддержал ограничение на использование смартфонов в школах
Сегодня, 11:08
ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей
Вчера, 10:32