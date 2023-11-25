В Башкирии назначили министра жилищно-коммунального хозяйства

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 06:07
Указом Главы РБ Радия Хабирова Ирина Голованова назначена министром ЖКХ РБ.
Ирина Голованова родилась в 1973 году в Кумертау. Окончила Кумертауский авиационный техникум, Башкирский государственный аграрный университет, Башкирскую государственную академию государственной службы и управления при Президенте РБ.
В 1993 году начала работать кредитным инспектором Ермолаевского отделения Агропромбанка. Впоследствии работала в Кумертауском филиале Социнвестбанка, главным экономистом, начальником финансово-экономического отдела Ермолаевского спиртоводочного комбината, главным бухгалтером Кумертауской ТЭЦ.
В 2008 году назначена заместителем гендиректора по экономике и финансам республиканского агентства регулирования продовольственного рынка «Башагропродукт». В 2008–2013 гг. — ведущий специалист, заведующий производственно-экономическим отделом Федерации профсоюзов РБ. В 2013–2018 гг. работает первым заместителем главы администрации Кумертау. В 2018–2019 гг. — помощник и. о. заместителя премьер-министра правительства РБ. До недавнего времени работала заместителем министра, первым заместительем министра, и. о. министра ЖКХ РБ.
Напомним, ранее суд признал министра строительства Рамзиля Кучарбаева и министра ЖКХ Бориса Беляева виновными по делу о превышении должностных полномочий, они были отправлены в отставку. Верховный суд снизил их приговоры до двух лет двух месяцев и трех лет тюремного заключения соответственно.