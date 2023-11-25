В Башкирии назначили министра жилищно-коммунального хозяйства

В 2008 году назначена заместителем гендиректора по экономике и финансам республиканского агентства регулирования продовольственного рынка «Башагропродукт». В 2008–2013 гг. — ведущий специалист, заведующий производственно-экономическим отделом Федерации профсоюзов РБ. В 2013–2018 гг. работает первым заместителем главы администрации Кумертау. В 2018–2019 гг. — помощник и. о. заместителя премьер-министра правительства РБ. До недавнего времени работала заместителем министра, первым заместительем министра, и. о. министра ЖКХ РБ.