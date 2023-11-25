Роспотребнадзор РБ поддержал ограничение на использование смартфонов в школах

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Замруководителя Роспотребнадзора РБ Галина Пермина поддержала ограничения на использование смартфонов в школе. Это стало известно по итогам обсуждения, организованного Госсобранием — Курултаем РБ.
— На уроках необходимо учиться, а вот перемены использовать для отдыха и разгрузки, и лучше это делать с помощью активного отдыха и двигательной активности! — отметили в Роспотребнадзоре республики.
Напомним, ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, запрещающий использовать смартфоны во время уроков. В поддержку парламентариев выступил спикер Госсобрания РБ Константин Толкачёв. В числе тех, кто внес законопроект на рассмотрение, — сенатор из Башкирии Лилия Гумерова.
Согласно законопроекту, использовать смартфоны можно будет только в экстренных случаях и если использование средств связи предусмотрено образовательной программой. Контроль за соблюдением новых правил предполагается возложить на педагогов и руководителей школ.