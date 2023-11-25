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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Роспотребнадзор РБ поддержал ограничение на использование смартфонов в школах

Роспотребнадзор РБ поддержал ограничение на использование смартфонов в школах

25 ноября 2023, 11:08
Фото: 1MI

Роспотребнадзор РБ поддержал ограничение на использование смартфонов в школах

Госсобрание — Курултай РБ провело обсуждение вопроса об ограничениях, связанных с использованием смартфонов на уроках в школе.

Замруководителя Роспотребнадзора РБ Галина Пермина поддержала ограничения на использование смартфонов в школе. Это стало известно по итогам обсуждения, организованного Госсобранием — Курултаем РБ.

— На уроках необходимо учиться, а вот перемены использовать для отдыха и разгрузки, и лучше это делать с помощью активного отдыха и двигательной активности! — отметили в Роспотребнадзоре республики.

Напомним, ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, запрещающий использовать смартфоны во время уроков. В поддержку парламентариев выступил спикер Госсобрания РБ Константин Толкачёв. В числе тех, кто внес законопроект на рассмотрение, — сенатор из Башкирии Лилия Гумерова.

Согласно законопроекту, использовать смартфоны можно будет только в экстренных случаях и если использование средств связи предусмотрено образовательной программой. Контроль за соблюдением новых правил предполагается возложить на педагогов и руководителей школ.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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