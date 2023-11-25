На выставке «Россия» представили экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

В числе других экспонатов выставки «Россия в движении» — тренажеры для водителей и машинистов, а также техника для тренировки капитанов кораблей. Помимо этого, Минтранс представил спецоборудование, способное трансформировать нарисованные ливреи воздушного судна в 3D-модель, после чего авиалайнер осуществляет виртуальный взлет в Елизово — аэропорту Петропавловска-Камчатского. Благодаря мультимедийной инсталляции можно увидеть, как производится управление архитектурной подсветкой терминала, расположенного на территории аэропорта в Геленджике.