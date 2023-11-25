На выставке «Россия» представили экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
На выставках можно ознакомиться с основными достижениями данных отраслей. Экспозиции расположены в павильоне № 15.
На открытии присутствовали первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Также в церемонии приняли участие главы профильных министерств, подготовивших экспозиции. Это глава Минтранса России Виталий Савельев и глава Минстроя России Ирек Файзуллин, который провел экскурсию для детей из новых регионов.
Одним из уникальных экспонатов выставки «Россия в движении» стала реалистичная масштабная модель Крымского моста. Кроме этого, представители Минтранса подготовили макеты речных и морских судов, портальных инспекционно-досмотровых комплексов в пунктах пропуска через государственную границу. Экспозиция министерства включает в себя также интерактивную карту опорной сети автодорог и голографическую 3D-пирамиду с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
В числе других экспонатов выставки «Россия в движении» — тренажеры для водителей и машинистов, а также техника для тренировки капитанов кораблей. Помимо этого, Минтранс представил спецоборудование, способное трансформировать нарисованные ливреи воздушного судна в 3D-модель, после чего авиалайнер осуществляет виртуальный взлет в Елизово — аэропорту Петропавловска-Камчатского. Благодаря мультимедийной инсталляции можно увидеть, как производится управление архитектурной подсветкой терминала, расположенного на территории аэропорта в Геленджике.
В рамках экспозиции «Строим будущее» собраны достижения в строительной отрасли и сфере городского хозяйства.
Особое внимание Минстрой уделил развитию инфраструктуры для туристов. Так, в интерактивном зале корпорации «Туризм.РФ» гости выставки могут узнать о нескольких туристических комплексах, которые находятся в разных уголках России.
Часть выставки посвящена восстановлению новых территорий. Для детей из Донецкой народной республики организовали экскурсию.
Напомним: на полях международной выставки-форума «Россия» собраны главные достижения нашей страны. На протяжении всего периода работы выставки для посетителей будут проводиться деловые, образовательные, культурные и развлекательные мероприятия. Выставка будет открыта для посещения до 12 апреля 2024 года. Вход на нее бесплатный.